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Spor

F.Bahçe'den transfer atağı

Fenerbahçe'nin, RSC Anderlechtli futbolcular Lucas Biglia ve Nicolas Frutos'a teklif götürdüğü öne sürüldü.

02 Aralık 2008 02:00

Fenerbahçe'nin, RSC Anderlechtli futbolcular Lucas Biglia ve Nicolas Frutos'a teklif götürdüğü öne sürüldü.

Fenerbahçe'den transfer atağı - VİDEO

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden HLN, sarı-lacivertli takımın, RSC Anderlecht'in Arjantinli orta saha oyuncusu Biglia ile golcüsü Nicolas Frutos'a göz koyduğunu iddia etti.

Frutos'un, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği ifade edilen haberde, golcü futbolcunun, bir sezon daha Anderlecht'te oynadıktan sonra İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine geçmek istediği kaydedildi.

Şu an Kocaelispor'da forma giyen Serhat Akın da RSC Anderlecht'te oynamıştı.

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