F.Bahçe'den transfer atağı

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden HLN, sarı-lacivertli takımın, RSC Anderlecht'in Arjantinli orta saha oyuncusu Biglia ile golcüsü Nicolas Frutos'a göz koyduğunu iddia etti.Frutos'un, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği ifade edilen haberde, golcü futbolcunun, bir sezon daha Anderlecht'te oynadıktan sonra İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine geçmek istediği kaydedildi.Şu an Kocaelispor'da forma giyen Serhat Akın da RSC Anderlecht'te oynamıştı.