F.Bahçe'den 'inidirimli bilete suç duyurusu' açıklaması

T24 -

Bursasporlu taraftardan suç duyurusu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe Kulübü tüm eylem ve tasarruflarını yürürlükteki yasalar, yönetmelikler, tüzükler vs. her türlü hukuksal düzenlemeye uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir'' denildi.Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:''Kasımpaşa ile oynanacak olan lig maçının ev sahibi Kasımpaşa'dır. Söz konusu müsabakanın maç biletleri Kasımpaşa tarafından 120 TL bedelle Biletix şirketi eliyle satışa çıkarılmış olup, taraftarlarımızın satın aldığı biletler dahil olmak üzere müsabaka biletlerinin tamamı üzerlerinde yazılı bu rayiç bedel üzerinden satılmaktadır. Biletlerin toplu olarak ya da üzerinde yazılı bedelin üstünde ya da altında bir bedel üzerinden satın alınmaları, temin edilmeleri ya da dağıtılmaları söz konusu değildir. Kasımpaşa maçı biletleri üzerinde yazılı rayiç bedel ile ve bir taraftarın en çok 3 adet satın almasına izin verilerek satılmaktadır.Kulübümüz, Kasımpaşa maçı biletlerini rayiç bedelleri üzerinden satın alan kulüp üyelerimizin, Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerinin ve Fenercell abonelerinin ödedikleri bilet bedellerinin bir bölümünü promosyon olarak karşılamaktadır. Bu şekilde yapılan promosyon, Fenerbahçe üyeliğinin yaygınlaşması, Fenerbahçe Taraftar Kart ve Fenercell projelerinde abone sayılarının büyütülmesi ve bu şekilde bu projelerden elde edilen kulüp gelirlerinin arttırılmasını sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla söz konusu bu uygulama ne 5149 sayılı yasanın 14. maddesine ne de Turkcell Super Lig Statüsünün 8. maddesi 4. paragrafına aykırı bulunmaktadır.''Bursasporlu bir taraftar, dün (23 Nisan 2010) Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun Kasımpaşa maçı biletlerini satın alarak, taraftarlarına daha uygun fiyatla satması üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.