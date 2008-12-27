F.Bahçe'den farklı tarife

Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'ni 107-78 yendi.





Karşılaşmaya iki takım da tutuk başlarken ilk 3 dakikada ekipler sayı kaydedemedi. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe Ülker pota altından Mirsad ile etkili olurken, konuk ekip ise İsmail'in dış atışlardan kazandırdığı basketlerle sayı buldu. Maçın ilk periyodu Fenerbahçe Ülker'in 21-18 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci periyoda hızlı başlayan sarı-lacivertliler, Smith ve Mrsic ile sayılar üretip farkı açmaya başladı ve 18. dakikayı 20 sayı farkla 47-27 önde geçti. Bu çeyrekte savunmada da başarılı olan Fenerbahçe Ülker, ilk yarıyı 53-31 önde kapadı.



Maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker, 3. periyodu 76-57 önde tamamladı.



Son çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, sahadan 29 sayı farkla 107-78 galip ayrıldı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 107 - MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 78



Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: İsmail Özgün xxx, Serkan Sert xxx, Özlem Yalman xxx



Fenerbahçe Ülker: Green xxx 13, Serhat x 3, Mirsad xxx 11, Preldzic xxx 9, Vidmar xx 4, Mrsic xxx 10, Semih xxx 17, Smith xxxx 30, Oğuz xxx 10, Can x



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: Murat x, Ufuk xx 16, Dunn xx 15, İsmail xx 10, İbekwe xx 15, Mack xx 16, İbrahim x 3, Volkan x, 1, Mehmet x 2, Eren x



1. periyot: 21-18



Devre: 53-31



3. periyot: 76-57



5 faulle çıkanlar: 29.08 İbrahim, 33.35 Dunn (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi)