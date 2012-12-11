F.Bahçe'den 'deplasman yasağı kalksın' başvurusu

Hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak olan sarı-lacivertliler, ’tüm deplasman yasaklarının kaldırılması’ talebini, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ne iletti.

Fenerbahçe, dört büyük takımın arasındaki deplasman yasağının kalkması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ne başvurdu.

Fenerbahçe Kulübü, başvuru yazısında Kadıköy'de oynanacak tüm maçlarda rakip takım taraftarlarının gelmesini kabul etti ve bu konuda üzerine düşeni yapacağının teminatını verdi.

Kulubün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulüpler Birliği Vakfı’nın kulüplerin isteği ile aldığı karar doğrultusunda 2011-12 ve 2012-13 sezonları için uygulanması öngörülen ’deplasman maçlarına misafir seyirci götürülmemesi’ hususu kamuoyunca malumdur. Kulüp ve kurumların kendilerine düşen sorumlulukları tam anlamıyla yerine getirdiği takdirde, Türk Futbolu’nun böylesi çağdışı bir yasaktan arındırılabileceği düşüncesiyle, ’tüm deplasman yasaklarının kaldırılması’ yönündeki talebimizi, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Kulüpler Birliği Vakfı’na ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.''