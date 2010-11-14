F.Bahçe'de Volkan-Kocaman gerginliği

T24 - Fenerbahçe, Gaziantep karşısında dejavu yaşarken maçın sonunda kaleci Volkan Demirel ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın sözleri gerginliği açıkça ortaya koydu.

Kupada Ankaragücü karşısında 1-0 öndeyken sahadan 4-2 yenik ayrılan ve arkasından da yine 1-0 önde olduğu maçta kırmızı siyahlılara teslim olan Kanarya’nın eteğindeki taşlarda döküldü. İlk şok açıklama kaleci Volkan Demirel’den geldi. Milli oyuncu, “Fazla değerlendirecek, söyleyecek bir şey yok. Geçen senekimaçın aynısı oldu, son 5 dakikada iki gol yedik. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Şimdi benim söylemem yanlış olur ama herkesin taşın altına eline sokması lazım. Saha içinde bazı arkadaşlarımız kendi adına yakışacak mücadeleleri vermiyorlar. Bazen bu ben de olabiliyorum başkası da olabiliyor ama sahaya çıkan herkesin Fenerbahçe forması için mücadele etmesi lazım.

Dediğim gibi herkesin maça çıkarken, maçı kazanma isteği, arzusuyla mücadele etmesi lazım. Aksi takdirde bu şekilde mağlubiyetlere maruz kalıyoruz” dedi.

Yayıncı kuruluşa maç sonrası bu açıklamayı yapan Volkan’a ilk tepki teknik patronu Kocaman’dan geldi. F.Bahçe Teknik Direktörü şunları söyledi: “Doğru bir saptama değil. Öncelikle kendi performanslarını saptamalı. Ağır bir ifadededir. ”



Volkan kimleri kast ediyor?

Kimler mücadele etmiyor?

Taşın altına elini sokması gerekenler kimler?

Volkan bu cesareti kimden alıyor?



Birbirlerini şikayet ettiler

Fenerbahçe bir yenildi pir yenildi. Sarı lacivertli oyuncular maç boyunca hem birbirlerine çıkıştı hem de teknik direktör Aykut Kocaman’a şikayet etti. Gaziantepspor’un kontra atakları sonrasında zor anlar yaşayan, atılan şutların kaleyi bulması sonrası sabrı taşan Volkan hırsını savunmadaki arkadaşları Cristian, Bekir ve Gökhan Gönül’den aldı. Bu üçlüye sürekli tepki gösterdi.



Kazım yardım etmiyor

Öte yandan, Gökhan Gönül zaman zaman Aykut Kocaman’ın yanına giderek Kazım’ı şikayet etti. Milli oyuncu, takım arkadaşı için “Geri gelip yardım etmiyor, öne çıkamıyorum” diye serzenişte bulundu.



