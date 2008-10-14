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Spor

F.Bahçe'de Rosicky iddiası

Sezona kâbus gibi giren Sarı-Lacivertliler, devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Hedefteki isim; Arsenal´in yıldızı Tomas Rosicky.

14 Ekim 2008 03:00

Sezona kâbus gibi giren Sarı-Lacivertliler, devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Hedefteki isim; Arsenal´in yıldızı Tomas Rosicky.

Şampiyonluk hedeflenen Süper Lig’de 6 haftada 2 galibiyet 4 yenilgi alan, ‘yine çeyrek final’ hedeflenen Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta sadece 1 puan toplayan Fenerbahçe’de devre arası çalışmaları başladı.

Sezon başında Aurelio ve Kezman’ı gönderip Güiza, Emre, Burak ve Josico’yu transfer eden yönetimin hedefinde büyük bir yıldız var: Tomas Rosicky... Arsenal’de top koşturan Çek futbolcu; Kanarya’nın orta sahadaki açığını kapatacak isim olarak görülüyor.

Top hakimiyeti harika olan ve forvetlere attığı öldürücü paslarla tanınan Rosicky’deki tek sorun, Ocak ayında dizinden yaşadığı sakatlık. O günden bu yana oynayamayan Rosicky’nin Aralık’ta sahalara döneceği bildirildi. Sözleşmesi 2009’da sona erecek olan Rosicky’ye, Arsene Wenger’in de kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.

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