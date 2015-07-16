F.Bahçe'de Pereira vesayeti: Terlik ve telefona izin yok, Volkan 'afiyet olsun' demeden yemek yemek de yasak!

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan yeni dönemde sadece saha içine değil, saha dışına da bir sistem getirildi. Portekizli teknik adam, futbolcuların saat saat neler yapacağını belirledi, tesisler içerisinde özel disiplin kuralları hayata geçirildi. Buna göre, oyuncular yemeğe telefonla ve terlikle inemeyecek. Kaptan Volkan Demirel “afiyet olsun” demeden kimse yemeğe başlayamayacak. Saat 22.00’de herkes odasında, 23.00’te yatağında olacak.

Değişim rüzgarları esen Fenerbahçe’de, Vitor Pereira ile başlayan yeni dönem, saha içi kadar saha dışında da kendini gösterdi. Sarı-lacivertli takımda tüm antrenmanlar ve aktiviteler bir sisteme göre hazırlandı. Futbolcuların saati saatine neler yapacağı belirlendi. Milliyet’ten Celal Umut Eren’in haberine göre, tesisler içerisinde özel disiplin kuralları hayata geçirildi.

Vitor Pereira yaptığı bu değişiklikle oyuncuların bir bütün halinde hareket etmesini ve kısa süre içinde gerçek bir takım olgusu yaratmaya çalışıyor. Aynı saatte, aynı ortamda öğrencilerinin vakit geçirmesini düşünen Portekizli teknik adam böylece hem takımdaşlığı artırmayı planlıyor hem de bir aile ortamı hazırlıyor.

Özel toplantılar

Düzce Topuk Yaylası kampında başlatılan bu sistem, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde de aynen devam ettirilecek.

Sezon içerisinde oynanacak derbilerin ve kritik karşılaşmaların öncesinde farklı uygulamalar da olacak. Takımdaki herkes birlikte toplantı yapıp, maçla ilgili görüşlerini sunacak. Böylelikle takım içerisindeki beraberlik üst noktaya taşınacak.

Bu arada Sportif Direktör Giuliano Terraneo’nun tesislerde mesai yapacak da olması etkili bir durum olarak göze çarpıyor. Böylece hem İdari Menajer Hasan Çetinkaya hem de Terraneo doğrudan takımla iletişim kuracak.

Kışla değil kamp

Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kamplar için hazırladığı kurallar sıralaması şöyle;

1 - Sabah 08.30 kalkış, 09.00 kahvaltı. Yemek salonuna bütün takım aynı anda girecek ve aynı anda yemeğe başlanacak.

2 - Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği kaptan Volkan Demirel’in ‘afiyet olsun’ demesiyle başlayacak.

3 - Yemek salonuna terlikle inmek yasak. Oyuncular sadece ayakkabı giyebilecek.

4 - Yemek salonunda telefon olmayacak. Toplantı anında ve spor salonunda da telefon kullanmak yok.

5 - Sabah antrenmanından sonra ve akşam çalışmasından önce salondaki özel çalışmalara bütün takım katılacak.

6 - Saat 22.00’de herkes odaya çıkacak. Saat 23.00’te de herkes yatakta olacak.