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Spor

F.Bahçe'de, Monacolu Nene sesleri

Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Nene'yi transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.

19 Ocak 2010 02:00

T24 - Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'nun Brezilyalı forveti Nene'yi transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.

Gazetenin haberinde, 20. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 12 golle gol krallığında ilk sırada bulunan 28 yaşındaki Nene'nin transferi için Fenerbahçe'nin Monaco'ya 10 milyon Euro teklif ettiği ileri sürüldü. Haberde, Fenerbahçe'nin Nene'ye 3.5 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Habere göre, Monaco kulübü yetkilileri ve teknik direktörü Guy Lacombe, Nene'den vazgeçmek niyetinde değil.

Monaco ile 2011 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Nene ile Juventus, Sevilla ve Benfica'nın da ilgilendiği belirtiliyor.

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