F.Bahçe'de kritik zirve!



Fenerbahçe'de Pazartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında takımın kötü gidişatı masaya yatırılacak.



Çoğunluğun sağlanması halinde hafta başında biraraya gelecek olan sarı lacivertli yönetim, alınan kötü sonuçları ve son durumu değerlendirecek.



Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kaybeden sarı lacivertli takımda teknik direktör Aragones'in takımdan gönderilmesi konusu ise en azından sezonun ilk yarısına kadar gündemden düşmüş durumda.



Yönetim kurulu üyelerini kendi aralarında yaptığı görüşmelerde ise Aragones'in yanına Türkiye'yi ve türk futbolunu daha iyi tanıması için yeni bir menajer veya yardımcı antrenör getirme konusunun da gündeme geldiği belirtildi.



Öte yandan şu anda İspanya'da bulunan ve cuma günü Türkiye'ye dönecek olan teknik direktör Aragones ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın bir görüşme yapacağı öğrenildi.



