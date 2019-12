'F.Bahçe'de kalacağım'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza, ''Fenerbahçe'de mutluyum. Sanıyorum burada kalacağım'' dedi.



UEFA'nın internet sitesinde futbolseverlerin sorularını yanıtlayan Alex, sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin hatırlatılması ve gelecekle ilgili planlarının sorulması üzerine, ''Bu yıl hayatımın en sakin tatilini geçirdim. Kimse peşimden koşmadı. Evet, büyük bir Avrupa kulübünden teklif gelmesi halinde bunu oturup düşünürüm. Ancak artık eskisi gibi genç değilim ve burada mutluyum'' diye konuştu.



Alex, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones ile ilgili bir soru üzerine de, hocasıyla arasının iyi olduğunu, futbolla bu kadar ilgilenen bir teknik direktörle daha önce çalışmadığını söyledi. Alex, Aragones için, ''Herşeyi biliyor. Ona bilmediği bir haber veremezsiniz. Dünyada olan biten her şeyden haberdar. Ne olursa olsun oyuncularını koruyor'' ifadesini kullandı.



Alex, ''Şükrü Saracoğlu Stadı ile ilgili ilk izleniminiz nedir ve Fenerbahçe taraftarları hakkında ne düşünüyorsunuz?'' şeklindeki soruya da, ilk izlenimini, Türkiye'ye gelişinde, havaalanında edindiğini, kendisini yaklaşık 10 bin kişinin karşıladığını söyledi.



Fenerbahçe taraftarının gerçekten fanatik olduğunu, Fenerbahçe'yi herşeyin üzerinde tuttuklarını ifade eden Alex, ''Fenerbahçe dünyanın en iyi taraftarına sahip'' dedi.



Fenerbahçeli futbolcu, ''En çok hangi kulüpte veya ülkede oynamak isterdiniz?'' şeklindeki soru üzerine ise kulüp seçmek zorunda kalmasının adil olmayacağını, ancak ''nerede'' diye sorulması halinde buna cevabının ''Şükrü Saracoğlu'' olacağını belirtti.



Alex, Fenerbahçe'nin neden her maçtan farklı sonuçlarla ayrıldığının sorulması üzerine de, Zico ile Aragones arasında farklılıklar bulunduğunu, Zico'nun tüm oyuncularıyla konuşmayı seven bir yapısı olduğunu, farklı bir tarzı bulunan Aragones'e adapte olmanın ve Aragones'in takıma adapte olmasının zaman aldığını ifade etti. Alex, ''fırtına dindi'' diyerek daha istikrarlı olacaklarını söyledi.



Bir soruda, Türkiye ile Brezilya'daki taraftarları kıyaslaması istenen Alex, ''Türk taraftarlar çok daha iyi. Daha çok bağırıyorlar ve maça daha çok ortak oluyorlar. Brezilya'da da iyi taraftarlar var. Ancak maçı, tiyatro oyunu izler gibi seyreden taraftarlara sahip kulüpler de bulunuyor. Türkiye genelindeki tüm taraftarlar iyi'' şeklinde bir ifade kullandı.



Alex, Fenerbahçe'deki en iyi futbolunu hangi takıma karşı oynadığının sorulması üzerine de, geçen sezon Beşiktaş'a karşı oynadığı ve iki gol attığı maçı hatırladığını, iki yıl önce PSV Eindhoven'e, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde de CSKA Moskova'ya karşı iyi maç çıkardığını belirtti.



Türkiye'de beraber oynadığı en iyi oyuncunun Semih Şentürk olduğunu ifade eden Alex, karşısında oynadığı en iyi futbolcunun ise Sergen Yalçın olduğunu kaydetti. Galatasaray ile rekabetin sert olduğunu, bunun, kendisine Brezilya'daki Corinthians-Palmeiras rekabetini hatırlattığını söyleyen Alex, Türkiye'deki rekabetin daha büyük olduğunu, ancak kendisinin Türk olmaması nedeniyle Brezilya'daki gibi hissedemediğini kaydetti.



Aslında bir Coritiba taraftarı olduğunu, Coritiba'nın, kendisinin ilk kulübü olduğunu belirten Alex, futbolu sevdiğini, televizyonda hangi ülkeden olursa olsun iyi bir maça rastlarsa seyrettiğini söyledi.



Alex, bir soru üzerine de, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında başarılı olmak için daha üst düzeydeki oyunculara ihtiyaç duyduğunu, futbolcuların kalitesinin adım adım yükseltilmesi gerektiğini söyledi.



Brezilyalı futbolcu, ''Bence bir görüşün değişmesi lazım. Burada 24-25 yaşındaki futbolculara genç oyuncu gözüyle bakılıyor. 18-19 yaşındaki gençlere daha çok şans verilmesi lazım. Bu gerçekten genç futbolcular 24-25 yaşına geldiklerinde verimli olacaklar ve takımlardaki yerlerini alacaklar. Bu, takım ve Avrupa'da daha güçlü olmak için yardımcı olacaktır'' dedi.