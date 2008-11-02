F.Bahçe'de Alex şoku



Fenerbahçe'de Eskişehirspor maçında sakatlanan Alex'in, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında oynayamayacağı açıklandı.







Eskişehirspor maçında sakatlanan Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex de Souza'nın, sarı-lacivertlilerin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Arsenal takımıyla deplasmanda yapacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.



Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Eskişehirspor ile dün yapılan maçtan sonra rahatsızlığı nedeniyle MR'ı çekilen Alex'in, sağ arka uyluk bölgesinde yoğun ödem tespit edildiği bildirildi.



Kulüp doktoru Piyer Arzuman, Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandığını, ancak 5 Kasım Çarşamba günü yapılacak Arsenal maçında oynamasının mümkün olmadığını söyledi.



GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇEVRİLDİ



Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Samandıra Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, teknik direktör Luis Aragnes sahada oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantının ardından dünkü maçta forma giyen oyunculardan Lugano, Edu, Maldonado, Selçuk ve Uğur, yenileme idmanı yaparken, dün oynayan diğer futbolcuların ise tesislerde çalıştığı bildirildi.



Eskişehirspor maçında ilk 11'de forma giymeyen oyuncular ise istasyon çalışmasının ardından top çalma ve dar alan çift kale maç yaptı.



Tedavisi süren Önder, kondisyoner Dolu Arslan ile birlikte takımdan ayrı çalıştı.



Fenerbahçe, yarın sabah yapacağı antrenmanla Arsenal maçının hazırlıklarını sürdürecek.

