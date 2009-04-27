F.Bahçe'de 6 futbolcu gece aleminde



Fenerbahçe için 2008-09 sezonu erken bitti. Aragones yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ligde ummadığı sonuçlarla zirveden kopan ve son Ankaragücü yenilgisi ile ilk 5'in dışında kalma ve UEFA Kupası'na katılamama tehlikesi ile karşı karşıya kalan sarı- lacivertliler için tek teselli Fortis Türkiye Kupası'nda yakalanan final şansıydı.



Sabah Gazetesi'nin 27 Nisan 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Herkes bu kötü sonuçların nedenini bir şeylere bağlarken, salı gecesi yaşanan bir olaya şahit olanlar, Fenerbahçe'nin neden bu hallere düştüğü konusunda kesin bir fikir sahibi oldular. Salı gecesi 20:00'de Türkiye Kupası rövanşında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönen sarı-lacivertli futbolcuların çoğu, Samandıra Tesisleri'den arabalarına binip, evlerine doğru yola çıktılar. Ancak 6 tane futbolcu için adres ev değil; Nişantaşı'nda bir gece kulübü oldu.





OYUNCULARI GÖRENLER ŞAŞIRDI



Aralarında kaleci Volkan Demirel, Önder Turacı ve Gökhan Emreciksin'in de yer aldığı bu 6 futbolcuyu yorucu bir maç ve uçak yolculuğu sonrası gece kulübünde görenler şaşırdı. Üstelik Volkan ve Önder'in burada bir tartışmaya girip, hırpalanmaları da cabasıydı. Bu sahneleri görenler için üç gün sonraki Ankaragücü yenilgisi hiç sürpriz olmadı. Çünkü yorucu bir maç ve uçak yolculuğundan sonra dinlenmek için eve gitmek yerine gece kulübüne gitmeyi tercih eden futbolcuların sahada neler yapabileceğini herkes biliyordu!







