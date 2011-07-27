'F.Bahçe üç sene eksi 15 puanla başlasın!'

T24 - Diğer tüm takımlarda olduğu F.Bahçe’nin ezeli rakibi G.Saray da sarı-lacivertli kulübün küme düşmesini istemiyor.



Federasyonun “Eksi 30 puanla bu sezona başlasınlar” yaklaşımı da G.Saray’ı kesmiyor.



Sarı-kırmızılı yönetimde konuşulan teklif ise şu; 3 sezon boyunca F.Bahçe lige eksi 15 puanla başlasın! Sarı-kırmızılılar eğer kendilerine fikir sorulursa bu teklifi yapmaya hazırlanıyorlar.. Öte yandan başkan Ünal Aysal’ın ‘Olur’ verdiği dörtlü turnuva teklifine G.Saray yönetiminde sıcak bakmayan isimler var.



Bazı yöneticiler “Biz kirletmedi ki biz temizleyelim. Bizim yerimize bu turnuvaya Sivas katılsın” eleştirisinde bulundular..





