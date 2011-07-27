T24 LogoT24 Logo
Spor

'F.Bahçe üç sene eksi 15 puanla başlasın!'

Diğer tüm takımlarda olduğu F.Bahçe’nin ezeli rakibi G.Saray da sarı-lacivertli kulübün küme düşmesini istemiyor.

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Diğer tüm takımlarda olduğu F.Bahçe’nin ezeli rakibi G.Saray da sarı-lacivertli kulübün küme düşmesini istemiyor.


Federasyonun “Eksi 30 puanla bu sezona başlasınlar” yaklaşımı da G.Saray’ı kesmiyor.


Sarı-kırmızılı yönetimde konuşulan teklif ise şu; 3 sezon boyunca F.Bahçe lige eksi 15 puanla başlasın! Sarı-kırmızılılar eğer kendilerine fikir sorulursa bu teklifi yapmaya hazırlanıyorlar.. Öte yandan başkan Ünal Aysal’ın ‘Olur’ verdiği dörtlü turnuva teklifine G.Saray yönetiminde sıcak bakmayan isimler var.


Bazı yöneticiler “Biz kirletmedi ki biz temizleyelim. Bizim yerimize bu turnuvaya Sivas katılsın” eleştirisinde bulundular..


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24