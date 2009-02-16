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Spor

F.Bahçe-Telekom eşleşti

Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nda 8'li final eşleşmeleri belli oldu.

16 Şubat 2009 02:00


Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nda 8'li final eşleşmeleri belli oldu.

Basketbol Teknosa Erkekler Türkiye Kupası 8'li final kuraları İstanbul'da çekildi.

Polat Otel'de gerçekleştirilen kura çekiminde İzmir'de düzenlenecek olan Teknosa Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom

Beşiktaş Cola Turka - Efes Pilsen

Galatasaray Cafe Crown - Antalya Büyükşehir Belediye

Erdemirspor - Aliağa Petkim

20-21-22 Şubat 2009 tarihleri arasında oynanacak maçlar NTV Spor'dan ekrana gelecek.

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