F.Bahçe-Telekom eşleşti

Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nda 8'li final eşleşmeleri belli oldu.
Basketbol Teknosa Erkekler Türkiye Kupası 8'li final kuraları İstanbul'da çekildi.
Polat Otel'de gerçekleştirilen kura çekiminde İzmir'de düzenlenecek olan Teknosa Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom
Beşiktaş Cola Turka - Efes Pilsen
Galatasaray Cafe Crown - Antalya Büyükşehir Belediye
Erdemirspor - Aliağa Petkim
20-21-22 Şubat 2009 tarihleri arasında oynanacak maçlar NTV Spor'dan ekrana gelecek.