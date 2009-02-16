F.Bahçe-Telekom eşleşti



Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nda 8'li final eşleşmeleri belli oldu.



Basketbol Teknosa Erkekler Türkiye Kupası 8'li final kuraları İstanbul'da çekildi.



Polat Otel'de gerçekleştirilen kura çekiminde İzmir'de düzenlenecek olan Teknosa Türkiye Kupası Sekizli Final eşleşmeleri şöyle oluştu:



Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom



Beşiktaş Cola Turka - Efes Pilsen



Galatasaray Cafe Crown - Antalya Büyükşehir Belediye



Erdemirspor - Aliağa Petkim



20-21-22 Şubat 2009 tarihleri arasında oynanacak maçlar NTV Spor'dan ekrana gelecek.

