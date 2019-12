F.Bahçe takım oyunu oynayamıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Michael Skibbe, Fenerbahçe'nin takım futbolunu sahaya yansıtamadığı için kötü sonuçlar aldığını söyledi.



Skibbe, Galatasaray TV'de yayınlanan Teknik Yorum programında soruları yanıtladı.



Skibbe, Turkcell Süper Lig'de her hafta sürprizlerin olabileceğini, çünkü bütün takımların sürprizlerle dolu olduğunu dile getirdi.



Trabzonspor'un Konyaspor maçını ''Sürpriz'' olarak kazandığını belirten Alman teknik adam, ''Biliyorsunuz rakibinin yan direk ve üst direkten dönen toplarla gollük pozisyonları vardı. Fenerbahçe'de ise şunu görüyoruz; tam takım oyunu sergileyemiyorlar. Yani takım futbolunu sahaya yansıtamıyorlar ve bunun neticesinde de Kayserispor'a 4-1 yenildiler. Aynı zamanda biz de Kayserispor'a karşı oynadık. Ligde 0-0 berabere kaldık, kupa finalinde de 2-1'lik galip geldik. Onlar da gerçekten kaliteli bir takım. Tüm takımlar Türkiye liginde dengeli ve o yüzden her maça yüksek konsantrede bakmak gerekiyor. Her maç sürprizlerle dolu'' dedi.



Bursaspor maçında beklenen performansın sergilenememesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, ''Bursaspor'a karşı gerçekten eksik başladık. Zaten şöyle diyebiliriz ki performans olarak da yorgunduk ve iyi bir takıma karşı oynamamız gereken düzgünlükte oynayamadık. Bunun dışında da savunmada ve orta saha savunmasında bir eksikliğimiz oldu. Bu gibi maçlarda özellikle defansif orta saha oyuncuları da eksik olursa bu durumu bilirsiniz. Bu tip oyuncularımız eksikti. Hasan, Linderoth, Mehmet Topal ve Barış gibi oyuncularımız yoktu ve bu tip oyuncuların eksikliğini orada hissettik. Bu nedenlerden dolayı, yani defansif orta sahanın eksiklerinden dolayı rakibimize çok kontratak şansı bıraktık. Bu gibi üst düzey maçlarda ve özellikle son kademelerde böyle eksikler olmaması gerekiyor. Kontratak şansı vermememiz gerekiyor, ama biz ne yazık ki verdik'' dedi.



Skibbe, ortaya koydukları futbolda öncelikle zindeliklerinin eksik olduğunu kaydederek, ''Yorgunluk belirtileri vardı. Çünkü arka arkaya maçlar yaptık, o hırslı o istekli yani dinlenmiş bir takım yoktu. Aynı zamanda bazı oyuncular çok üst üste oynamalarından dolayı yorgundular. Bazı oyuncularda sakatlıklarından yeni kurtulmuş olduklarından, antrenmanlarda eksik kaldıkları için iyi performans gösteremediler'' değerlendirmesinde bulundu.



Bursasporlu futbolcu Yusuf'un ilk yarıda oyuna hakim olduğunu ve rakiplerinin oyununu yönlendirdiğini dile getiren Skibbe, ikinci yarıda bunu engellemeye çalıştıklarını ancak tam anlamıyla yapamadıklarını söyledi.



Skibbe, maçtan sonra Servet'in hatasını bir soru üzerine ifade ettiğini belirterek, ''Zaten herkes de bunu gördü. Servet'in pas hatasından dolayı gol yediğimizi. Servet bunu kendisi de biliyor, ben de açık olduğu için bunu ifade ettim zaten. Çünkü herkes biliyor'' dedi.



Arda'nın sakatlığının oyununu engelleyen bir durumda olmadığını ifade eden Alman çalıştırıcı, ''Arda'da Bellinzona maçında sırtına bir darbe aldığı için sakatlık oluştu. Ancak oyununu engelleyen bir darbe değildi, bizim verdiğimiz iğne de sadece acısını indirmek içindi. Bu yüzden de ben onun problem olduğunu sanmıyorum. Yani oyuncuya performansını arttırıcı bir iğne vermedik, kendisine sade ağrı kesici bir iğne verdik'' şeklinde konuştu.



'Trabzonspor'u yenmek istiyoruz'



Skibbe, Trabzonspor ile ligin 7. haftasında yapacakları maçın çok zor geçeceğini söyledi.



Rakiplerinin lider olduğunu ve gerçekten çok kapalı bir takım oyunu sergilediğini kaydeden Michael Skibbe, ''Çok iyi bir kadro oluşmuş, ayrıca takım ruhu görüntüsünü çok iyi veren bir takım. Sezon sonuna kadar ben onların şampiyonluk yarışı içerisinde olacağını düşünüyorum. Tabii ki bizim hedefimiz Ali Sami Yen'deki oynayacağımız maçı, Trabzonspor karsında kazanıp, aradaki farkı kapamak ve onların takibinde olmak'' ifadesini kullandı.



'İşimizi erken bitirmeliyiz'



UEFA Kupası'nda yer aldıkları B Grubu'nu da değerlendiren Skibbe, bütün grupların aslında denk dağıldığını kaydetti.



Grupta, Avrupa arenasında tecrübesi olan takımlarla mücadele edeceklerini vurgulayan Skibbe, ''Özellikle Benfica ve Olympiakos her zaman UEFA Kupaları'na ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmış, Avrupa tecrübesi olan takımlar. Metalist Kharkiv ile Beşiktaş çok kötü bir tecrübe yaşadı. Hertha Berlin'e gelince, ben Bundesliga'dan tanıyorum ve gerçekten takım şu anda oturmuş vaziyette. Ön tarafta Pantelic olsun Voronin olsun Rafael olsun bunlar takıma gerçekten yön veren oyuncular. Bizim için önemli olan tabii ki gruplara iyi bir başlangıç yapmamız. Olympiakos'la biliyorsunuz ilk maçımız burada, sahamızda. Güzel bir başlangıç yapmak çok önemli bizim için. Tabii ki hedefimiz gruptan çıkmak. Bunun için mücadele veriyoruz, bunun için buradayız ancak üzücü olan şu ki maçların en son gününde bizim maçımız yok. O zaman sadece maçları takip edebileceğiz. En son maçımız da Hertha Berlin'e karşı deplasmanda olacak. Bizim için iki tane büyük dezavantaj; çünkü bu iki dezavantaj şu baskıyı yapıyor, evimizde olan maçları kazanmamız gerekiyor. Şansa bırakmamamız lazım. Bu baskı ile de bizim bu maçları kazanmamız gerekiyor, son haftayı bay geçeceğiz. Bu nedenle işimizi erken bitirmemiz gerek. Ayrıca ilk maçımızı oynayacağımız Olympiakos kesinlikle hafife alınmamalı'' dedi.



Bayer Leverkusen'in başında UEFA Kupası'nda iki sezon çeyrek finale çıktığını söyleyen Alman Çalıştırıcı, bu tecrübesini takıma vermek istediğini anlattı. UEFA Kupası maçlarına çok iyi hazırlanmalarının gerektiğini belirten Skibbe, takım olarak bu maçlarda formda olmalarının gerektiğini ve tecrübeli oyuncularla oynamalarının önemine değindi.



'Milli Takım için dua edeceğim'



Skibbe, Türk Milli Takımı'nın oynayacağı Bosna Hersek ve Estonya maçlarında favori gösterildiğini dile getirerek, ''Tüm yüreğimle inanıyorum ki 6 puan alacaklar. Ben de bunun için dua edeceğim'' dedi.



Skibbe, ''Belçika karşısında biliyorsunuz beraberlik yaşadık, puan kaybettiler. Afrika'daki Dünya Kupası için önümüzdeki iki maçı da almamız gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu.