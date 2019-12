F.Bahçe, sonradan açıldı

Beko Basketbol Ligi’nde haftanın açılış maçında Fenerbahçe Ülker, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda ilk periyotta zorlandığı maçta 87-68 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde haftanın ilk maçında Fenerbahçe Ülker, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 87-68 yendi.



Mücadeleye hızlı başlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk 3 dakikada Can Akın'ın basketleriyle 8-0 öne geçti. Daha sonra Fenerbahçe Ülker, toparlanmaya çalışsa da ilk periyodu Antalya Büyükşehir Belediyesi 14-13 önde geçti.



Karşılaşmanın 2. periyodunda Giriçek ve Mrsiç'in sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe Ülker, mücadelede öne geçerek oyunu kontrol altına aldı. Sarı-lacivertli ekip, savunmada da etkili olunca ilk yarıyı 19 sayı farkla 46-27 önde kapadı.



3. çeyrekte etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Ülker'de Ömer Aşık, Preldziç ve Mrsiç etkili olurlarken, bu oyunculara evsahibi ekip Ersin ve Can ile karşılık verdi. Ancak kontrolü elinden bırakmayan sarı-lacivertli ekip, son periyota da 66-47 önde girdi.



Son periyotta daha rahat sayı bulan Fenerbahçe Ülker, Giriçek ve Ömer Aşık'ın basketleriyle farkı korumayı başardı. Karşılıklı basketlerle geçen bu periyotta Antalya Büyükşehir Belediyesi top kayıpları da yaşayınca Fenerbahçe Ülker, karşılaşmayı 87-68 kazandı.



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 68 - FENERBAHÇE ÜLKER: 87

Salon: Atatürk

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Zafer Yılmaz xx, Mehmet Serdar Ünal xx

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Can xx 11, Ersin xxx 14, Mims xx 6, Douthit xx 8, Marsh xxx 12, Cemal x 4, Mustafa Kemal xx 6, Ümit xx 7, Green x, Hadi x

Fenerbahçe Ülker: Green x, Ömer Onan xx 8, Smith xxx 11, Vidmar xx 4, Semih x, Oğuz xx 7, Mrsiç xxx 11, Giriçek xxxx 12, Preldziç xxx 10, Ömer Aşık xxxx 15, Rasim xx 9

1. Periyot: 14-13

Devre: 46-27 (Fenerbahçe Ülker lehine)

3. Periyot: 47-66

Beş Faulle Çıkan: Douthit 34.40 (Antalya Büyükşehir Belediyesi)