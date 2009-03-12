F.Bahçe seriye devam etmek istiyor

Turkcell Süper Lig'de son iki haftada aldığı galibiyetlerle lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, yarın Kocaelispor ile yapacağı maçta da galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Sarı-lacivertliler, kendi sahasında seyircisinin desteğiyle yarınki maçı kazanıp, şampiyonluk yarışında evinde puan kaybetmek istemiyor.



Fenerbahçe, ligde 21. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildikten sonra 22. haftada Sivasspor'u kendi sahasında 4-2, 23. haftada da deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenerek, liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.



Ligde 19 puanla 17. sırada bulanan Kocaelispor ise son 3 haftadır yenilmiyor. 20. haftada Kayserispor'a 2-1 yenildikten sonra 21. haftada güçlü rakibi Galatasaray'ı Ali Sami Yen Stadı'nda 5-2 gibi farklı bir skorla yenerek dikkatleri üzerine çeken Körfez ekibi, 22. haftada Bursaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve 23. haftada kendi sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yendi. 3 haftada topladığı 7 puanla kümede kalma mücadelesinde umutlanan Kocaelispor, Fenerbahçe deplasmanından da puan almayı hedefliyor.



KADIKÖY'DE TEK YENİLGİ



Kocaelispor'u kendi sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda taraftarının da desteğiyle başarılı sonuçlar alıyor.



Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı 12 lig maçında 9 galibiyet alırken, 2 maçta berabere kaldı, sadece 1 kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe, 23 hafta sonunda ligdeki 43 puanın 29'unu kendi sahasında topladı.



Sarı-lacivertliler, ligdeki 45 golünün 33'ünü Kadıköy'de taraftarının önünde rakip filelere gönderdi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Trabzonspor ve Gaziantepspor ile berabere kalan Fenerbahçe, tek yenilgisini ise Kayserispor'dan aldı.



VOLKAN DEMİREL CEZALI



Kayserispor maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel, yarınki maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Deivid'in yerine orta alanın sağında Gökhan Emreciksin'in oynaması bekleniyor.



Kayserispor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenilen Emre ise ceza almazsa yarınki maçta forma giyecek.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Edu, Lugano, Roberto Carlos, Gökhan Emreciksin, Deniz, Emre (Selçuk), Uğur, Alex, Semih



Fenerbahçe-Kocaelispor maçın yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

