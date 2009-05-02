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Spor

F.Bahçe rekor peşinde!

Fenerbahçe, derdi maçta galip gelerek, ezeli rakibine karşı tarihte ilk kez üst üste 6. kez kazanmak amacında.

02 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'de bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, şampiyonluk iddiasından uzaklaşsa da, derdi maçta galip gelerek, ezeli rakibine karşı tarihte ilk kez üst üste 6. kez kazanmak amacında.

Beşiktaş ile yaptığı son 5 maçı kazanan sarı-lacivertliler, BJK İnönü Stadı'ndaki randevuda da gülen taraf olursa, 85 yılda 321 maçın sığdığı ezeli rekabet tarihinde kendi adına ilk kez üst üste 6 kez galip gelecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında daha önce 1973 yılında 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. ''Sarı Kanaryalar'', 1 Nisan 1973 ile 26 Ağustos 1973 arasındaki üst üste 5 maçta da Beşiktaş'ı yenmişti. Diğer yandan Beşiktaş ise, Fenerbahçe'yi, 21 Haziran 1989 ile 12 Mayıs 1990 tarihleri arasındaki üst üste 7 derbide de yenmeyi başarmıştı.

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