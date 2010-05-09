'F.Bahçe maçı öncesinde 200 bin Euro teklif edildi'

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, F.Bahçe maçı öncesi şok bir iddiada bulunurak; “Futbolcumuz Broggi’ye telefon eden bir kişi 200 bin Euro karşılığında şike teklif etti” dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün (9 Mayıs 2010) oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçı öncesinde şok bir iddiada bulundu. Kanaltürk’te yayınlanan Telegol programına telefonla bağlanan Gökçek, “Futbolcumuz Broggi’ye telefon eden bir kişi 200 bin Euro karşılığında şike teklifinde bulundu. İngilizce konuşan kişi, Broggi’ye maçın ilk 15-20 dakikasında çok kötü oynamasını ve kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasını istedi. Edilen bu telefon sonrasında Broggi, durumu hemen bize bildirdi. Kimin telefon ettiğini henüz tespit edemedik. Olaydan büyük üzüntü duyduk. Konuyu detaylı bir şekilde araştırıyoruz” diye konuştu. Gökçek ayrıca, kalecileri Serkan’a da şike teklifinde bulunulduğu yönünde duyum aldıklarını söyledi.







A.Gücü, 3 bin kişiyle idman yaptı







Fenerbahçe maçı öncesi çalkantılı günler yaşayan Ankaragücü, dün (8 Mayısı 2010) de sıradışı olaylara sahne oldu. Önce yönetim, paralarını alamadıkları için hafta içinde 2 idmana çıkmayan futbolculara toplam 3 milyon 750 bin lira ödedi. Ardından, normalde taraftarlara kapalı olması gereken antrenman, sürpriz biçimde taraftarlara açıldı. Kapıların açılmasıyla tribünlere hücum eden 3 bin taraftar, futbolculara ve teknik heyete, “Şerefiniz için Fener’i yenin” diye bağırdı.

