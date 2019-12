F.Bahçe kupa için!..

Fenerbahçe maçına gitmiyorlar

Fortis Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını bugün başkent deplasmanında Ankaragücü ile yapacak olan Fenerbahçe, Bursaspor galibiyetiyle yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Hakan Özkan yönetecek. Karşılaşma Lig TV'den canlı yayınlanacak.Teknik direktör Luis Aragones, ilk 11'de önemli değişikliklere giderek, sezon başından bu yana forma şansı bulamayan isimlere görev vermeyi planlıyor.Alex, Güiza, Uğur Boral, Lugano ve Gökhan Gönül'ü maç kadrosuna almayan İspanyol çalıştırıcı, uzun süreli sakatlıkları düzelen Tümer ile Vederson başta olmak üzere Deniz, Josico ve Yasin'e forma verecek.Aragones, Hacettepe maçında yaptığı hatalar nedeniyle 18'e dahi giremeyen Can Arat'ı da kadroya dahil etti. Bu sezon ligde iki maçta görev yapan kaleci Volkan Babacan'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.Fenerbahçe'nin 18 kişilik maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Volkan Demirel, Volkan Babacan, Ali Bilgin, Yasin, Can, Edu, Roberto Carlos, Vederson, Josico, Deniz, Maldonado, Kazım, Deivid, Burak, İlhan, Tümer, Gürhan, Semih.Bu arada Kayserispor ile oynanan lig maçının ilk yarısında sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol arka baldırındaki ödemin tam olarak geçmediği ve bu oyuncunun en az 10 gün daha forma giyemeyeceği açıklandı.