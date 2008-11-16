F.Bahçe Kartal'ı devirdi

Beko Basketbol Ligi'nin beşinci haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Beşiktaş Cola Turka'yı 74-57'lik skorla mağlup etti.Tempolu başlayan mücadelede iki takımda ilk hücumlarını değerlendiremezken Fenerbahçe Ülker, Emir Preldzic ve Marquis Green ikilisiyle bulduğu sayılarla ilk dakikada skoru 4-0 yaptı. Savunma ribaundlarında etkili olan Sarı Lacivertliler karşısında Beşiktaş Cola Turka, ilk basketini Mehmet Yağmur'un penetresiyle buldu.Bir sonraki hücumda Adem Ören ile skoru 4-4'e getiren rakibi karşısında Fenerbahçe Ülker, Gasper Vidmar'ın pota altı basketiyle eşitliği yeniden bozdu. Alan savunmasına dönen Sarı Lacivertliler, ilk 5 dakika geride kalırken 4 sayılık üstünlüğünü korudu (8-4). Gasper Vidmar'ın serbest atışları ve Enes Kanter'in de yüksek posttan bulduğu sayılara Cevher Özer ile karşılık veren Siyah Beyazlılar, özellikle pota altı savunmasında zorlandı. Son dakikaya girilirken alan savunmasına dönen Beşiktaş Cola Turka karşısında Emir Preldzic ile üç sayılık basket bulan Fenerbahçe Ülker, Devin Smith'in de son hücumdaki basketiyle ilk periyodu 21-12 önde tamamladı.İkinci çeyreğin ilk hücumunda Oğuz Savaş ile pota altından basket bulan Fenerbahçe Ülker, Devin Smith'in de üç sayılık basketiyle 11.dakikada farkı 14 sayıya çıkarttı (26-12). Ömer Ünver ile periyottaki ilk sayısını bulan Beşiktaş Cola Turka karşısında Sarı Lacivertliler, Devin Smith ile Oğuz Savaş ikilisiyle skoru 29-15'e getirdi. Adam adama savunmaya dönen konuk takım karşısında pota altında Enes Kanter'i de devreye sokan Fenerbahçe Ülker, etkili savunmasıyla da rakibini durdurdu.Hakan Demirel'in asistinde Oğuz Savaş ile üç sayılık basket bulan ev sahibi ekip, Devin Smith'in de smaç basketiyle 16.dakikada 36-19'luk üstünlüğünü korudu. Adem Ören'in orta mesafeli şutu ve Haluk Yıldırım'ın da top çalmasıyla bulduğu turnike basketle dört sayı birden bulan Siyah Beyazlılar, buna karşın pota altı savunmasında oldukça zorlandı. Son bölümde adam adama savunmaya dönen Fenerbahçe Ülker, Emir Preldzic ve Gasper Vidmar ikilisiyle bulduğu sayılarla devreyi 44-29 üstünlükle kapattı.Üçüncü çeyreğe basketle başlayan Beşiktaş Cola Turka, Mehmet Yağmur'un turnikesi ile skoru 44-31'e getirdi. Gasper Vidmar'ın basket faulü ile üç sayı birden bulan Fenerbahçe Ülker, 16 sayılık avantajını da korudu (47-31). Karşılıklı top kayıplarının ardından üçer sayılık basketler kaydeden Cevher Özer, farkı da 12 sayıya indirdi (49-37). Dış atışlarda ilk yarıya oranla düşük bir isabet oranıyla oynayan Sarı Lacivertliler, Marquis Green'in basketiyle skoru 51-38'e getirdi.Bir dakika içerisinde iki takım da hola haklarını kullanırken, alan savunmasına dönen Fenerbahçe Ülker karşısında Beşiktaş Cola Turka, Adem Ören ile basket buldu. Mire Chatman'ın hareketlendirdiği konuk ekip, Cevher Özer'in de üçüncü çeyrekte hücumda sorumluluk almasıyla daha iyi organize oldu ve 27.dakikada farkı 7 sayıya indirdi (51-44).Oğuz Savaş'ın pota altı basketiyle hücumdaki suskunluğunu bozan Fenerbahçe Ülker, buna karşın özellikle savunma ribaundlarını almakta zorlandı. Adem Ören'in dış atışlardaki yüksek isabet oranıyla maça yeniden ortak olmayı başaran Beşiktaş Cola Turka, Cevher Özer'in de smaç basketiyle son dakikaya girilirken skoru 53-51'e getirdi. Fenerbahçe Ülker, molanın ardından hücumda sayı çıkartamazken, Devin Smith'in Mehmet Yağmur'un topunu bloklamasıyla da son çeyreğe 53-51'lik skorla önde giren taraf oldu.Mücadelenin final periyoduna Fenerbahçe Ülker, Devin Smith'in yüksek posttan bulduğu basketle başladı. Mehmet Yağmur'un asistinde Marcus Faison ile üç sayılık basket bulan rakibine Sarı Lacivertliler, Marquis Green'in beş sayısı ile karşılık verdi.Mola alan Beşiktaş Cola Turka, araya rağmen rakibinin hızını kesemezken Fenerbahçe Ülker, Devin Smith'in 2 üç sayılık basketiyle farkı 12 sayıya çıkarttı (66-54). Alan savunmasına karşı penetre eden ve Gasper Vidmar'ı iyi kullanan Sarı Lacivertliler, bitime 3 dakika kala skoru da 70-56'ya getirdi.Savunmadaki direnci ile rakibini durduran ve hücumda da özellikle pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Ülker, son dakikasına 72-57 önde girdiği karşılaşmadan 74-57 galibiyetle ayrılmayı başardı.