F.Bahçe Joventut'u ağırlıyor

Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 8. maçında bugün saat 20.45'de İspanya'nın DKV Joventut takımıyla İstanbul'da karşılaşacak.
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 8. maçında bugün İstanbul'da, İspanyol temsilcisi DKV Joventut ile karşılaşacak.
Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'de başlayacak.
Grupta geride kalan 7'şer maç sonucunda 5'er galibiyet ve 2'şer yenilgisi bulunan takımlardan Tau Ceramica ve Lottomatica Roma averajla 1. ve 2'inci, 4 galibiyeti 3 yenilgisi bulunan DKV Joventut 3'üncü, Fenerbahçe Ülker ise 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile Alba Berlin'in önünde averajla 4. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Ülker, grubun 3. haftasında İspanya'da yapılan karşılaşmayı deplasmanda 70-67 kazanmayı başarmıştı.
Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, ''Top 16 için rakibimizi yenmemiz gerekiyor'' dedi.
Tanjevic, Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları süren oyuncular nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirterek, ''Bazı oyuncularımız da fiziksel olarak yorgunlar. Ben Joventut'un Olimpija Ljubljana ve Lottomatica Roma karşılaşmalarını izledim. Onlar gerçekten iyi durumda. Top 16'ya kalmak için DKV Joventut'u yenmemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı.
Fenerbahçe Ülker'in Sloven oyuncusu Emir Preldzic ise ''DKV Joventut, sezon başına oranla daha iyi bir performans sergiliyor. Bizim de sakat oyuncularımız bulunuyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Bizim amacımız Top 16'ya katılmak'' açıklamasında bulundu. PUAN DURUMU VE PROGRAM
|
17 Aralık Çarşamba
Saat
|
CSKA Moscow - Real Madrid
19:15
|
Panathinaikos - SLUC Nancy
20:45
|
Fenerbahce Ulker - DKV Joventut
20:45
|
Olympiacos - Cibona
21:45
|
Regal Barcelona - Montepaschi
21:45
|
Armani Jeans Milano - Partizan
22:00
|
18 Aralık Perşembe
Saat
|
Zalgiris - Asseco Prokom
19:45
|
Panionios OT - Efes Pilsen
20:45
|
Alba Berlin - Tau Ceramica
21:00
|
Le Mans - Maccabi Electra
21:30
|
Unicaja - Air Avellino
21:45
|
Lottomatica - Union Olimpija
22:00
C GRUBU
Takım
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Tau Ceramica
|5
|2
|
649
|561
|88
|Lottomatica Roma
|5
|2
|
558
|524
|34
|DKV Joventut
|4
|3
|
579
|551
|28
|Fenerbahçe Ülker
|3
|4
|
510
|536
|-26
|Alba Berlin
|3
|4
|
485
|533
|-48
|Union Olimpija
|1
|6
|
519
|595
|-76