F.Bahçe Joventut'u ağırlıyor

17 Aralık Çarşamba Saat CSKA Moscow - Real Madrid 19:15 Panathinaikos - SLUC Nancy 20:45 Fenerbahce Ulker - DKV Joventut 20:45 Olympiacos - Cibona 21:45 Regal Barcelona - Montepaschi 21:45 Armani Jeans Milano - Partizan 22:00 18 Aralık Perşembe Saat Zalgiris - Asseco Prokom 19:45 Panionios OT - Efes Pilsen 20:45 Alba Berlin - Tau Ceramica 21:00 Le Mans - Maccabi Electra 21:30 Unicaja - Air Avellino 21:45 Lottomatica - Union Olimpija 22:00

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 8. maçında bugün İstanbul'da, İspanyol temsilcisi DKV Joventut ile karşılaşacak.Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'de başlayacak.Grupta geride kalan 7'şer maç sonucunda 5'er galibiyet ve 2'şer yenilgisi bulunan takımlardan Tau Ceramica ve Lottomatica Roma averajla 1. ve 2'inci, 4 galibiyeti 3 yenilgisi bulunan DKV Joventut 3'üncü, Fenerbahçe Ülker ise 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile Alba Berlin'in önünde averajla 4. sırada yer alıyor.Fenerbahçe Ülker, grubun 3. haftasında İspanya'da yapılan karşılaşmayı deplasmanda 70-67 kazanmayı başarmıştı.Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, ''Top 16 için rakibimizi yenmemiz gerekiyor'' dedi.Tanjevic, Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları süren oyuncular nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirterek, ''Bazı oyuncularımız da fiziksel olarak yorgunlar. Ben Joventut'un Olimpija Ljubljana ve Lottomatica Roma karşılaşmalarını izledim. Onlar gerçekten iyi durumda. Top 16'ya kalmak için DKV Joventut'u yenmemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı.Fenerbahçe Ülker'in Sloven oyuncusu Emir Preldzic ise ''DKV Joventut, sezon başına oranla daha iyi bir performans sergiliyor. Bizim de sakat oyuncularımız bulunuyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Bizim amacımız Top 16'ya katılmak'' açıklamasında bulundu.



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