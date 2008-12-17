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Spor

F.Bahçe Joventut'u ağırlıyor

Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 8. maçında bugün saat 20.45'de Joventut ile İstanbul'da karşılaşacak.

17 Aralık 2008 02:00


Fenerbahçe Ülker, Euroleague C Grubu'ndaki 8. maçında bugün saat 20.45'de İspanya'nın DKV Joventut takımıyla İstanbul'da karşılaşacak.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 8. maçında bugün İstanbul'da, İspanyol temsilcisi DKV Joventut ile karşılaşacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'de başlayacak.

Grupta geride kalan 7'şer maç sonucunda 5'er galibiyet ve 2'şer yenilgisi bulunan takımlardan Tau Ceramica ve Lottomatica Roma averajla 1. ve 2'inci, 4 galibiyeti 3 yenilgisi bulunan DKV Joventut 3'üncü, Fenerbahçe Ülker ise 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile Alba Berlin'in önünde averajla 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Ülker, grubun 3. haftasında İspanya'da yapılan karşılaşmayı deplasmanda 70-67 kazanmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, bu karşılaşmanın iki takım açısından da önemli olduğunu belirterek, ''Top 16 için rakibimizi yenmemiz gerekiyor'' dedi.

Tanjevic, Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, sakatlıkları süren oyuncular nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirterek, ''Bazı oyuncularımız da fiziksel olarak yorgunlar. Ben Joventut'un Olimpija Ljubljana ve Lottomatica Roma karşılaşmalarını izledim. Onlar gerçekten iyi durumda. Top 16'ya kalmak için DKV Joventut'u yenmemiz gerekiyor'' ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Ülker'in Sloven oyuncusu Emir Preldzic ise ''DKV Joventut, sezon başına oranla daha iyi bir performans sergiliyor. Bizim de sakat oyuncularımız bulunuyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarlarımızın desteği ile kazanmak istiyoruz. Bizim amacımız Top 16'ya katılmak'' açıklamasında bulundu. 

PUAN DURUMU VE PROGRAM
 
 17 Aralık Çarşamba
 Saat

CSKA Moscow - Real Madrid

19:15

Panathinaikos - SLUC Nancy

20:45

Fenerbahce Ulker - DKV Joventut

20:45

Olympiacos - Cibona

21:45

Regal Barcelona - Montepaschi

21:45

Armani Jeans Milano - Partizan

22:00

18 Aralık Perşembe
 Saat

Zalgiris - Asseco Prokom

19:45

Panionios OT - Efes Pilsen

20:45

Alba Berlin - Tau Ceramica

21:00

Le Mans - Maccabi Electra

21:30

Unicaja - Air Avellino

21:45

Lottomatica - Union Olimpija

22:00


C GRUBU

Takım

GMAYAv.
Tau Ceramica 5 2
649 		561 88
Lottomatica Roma 5 2
558 		524 34
DKV Joventut 4 3
579 		551 28
Fenerbahçe Ülker 3 4
510 		536 -26
Alba Berlin 3 4
485 		533 -48
Union Olimpija 1 6
519 		595 -76


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