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Spor

F.Bahçe-G.Saray maçını iyi okuyan Şenol Güneş Arena'dan 1 puanı aldı

Futbolda bir takımın teknik direktörü, takıma sadece taktik, oyun planları, organizasyonları öğretmez ya da sezon...

26 Mart 2012 01:25

 

Ahmet Küçük – T24

akucuk@t24.com.tr

http://twitter.com/#!/kucukxahmet

 

Futbolda bir takımın teknik direktörü, takıma sadece taktik, oyun planları, organizasyonları öğretmez ya da sezon başında yönetimden birkaç oyuncu isteyerek sahaya rastgele sürdüğü oyuncuların bir şeyler yapmasını da beklemez.

Eğer takımınızı Şenol Güneş gibi bir futbol adamına emanet ederseniz, oyunculara ne yapmaları gerektiğini, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, nasıl oynamaları gerektiğini söyleyeceğini de bilirsiniz.

Şenol Güneş, geçen hafta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisini çok iyi analiz etmiş. Sahaya sürdüğü 11, oyun planı ve takımdan istedikleri belliydi. Sonuçta Trabzonspor’un Galatasaray maçına bakarsak, Saracoğlu’nda oynan maçının bir kopyası TT Arena’da gerçekleşti.

Trabzonspor, 24. dakikada çok akıllıca ve hızlı kullandığı serbest vuruşu değerlendiren Burak Yılmaz’ın golünün ardından 75 dakika kontra atak oynayarak, Fenerbahçe’nin başaramadığını yapmaya çalıştı. Fenerbahçe’ye göre daha tehlikeli ve önemli pozisyonlar bulan Trabzonspor, son hamlelerdeki Başarsızlığı nedeniyle farkın açılmasını sağlayamadı.

Kadıköy’den bir puan çıkartan Galatasaray ise, Fenerbahçe maçındaki gibi 75 dakika maça hükmetti, sahada istediği her şeyi yaptı. Ancak gol atmayı unutarak kendi sahasında Trabzonspor’a karşı iki puan kaybetti. Elmander’in yokluğunda, hücumdaki aktiviteleri azalan Galatasaray’da, maç boyunca izleyicinin gözünü en çok rahatsız eden de Baroş-Necati uyumsuzluğuydu. Nitekim Fatih Terim’in 68. dakikada başlayan taktik ve diziliş şekli hem bu uyumsuzluğu giderdi, hem de takımın gol bölgelerinde daha da etkin olmasını sağladı.

Fatih Terim’in, Karabükspor’da Bülent Korkmaz’ın kadroda istemediği Galatasaraylı Mehmet Battal’ı maçın 74. dakikada oyuna girmesi, kendisine kulüpte olan güveni gösterdi. Uzatmalarda yüzde 1’i başararak golü kaçıran Battal eğer zor olanı yapmasaydı, Fatih Terim’in güvenini pekiştirecek ve özellikle play-off’larda forma yarışına girecekti.

Galatasaray Trabzonspor maçının 1-1 bitmesi en çok haftayı Bursaspor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe’ye yaradı. Galatasaray’la 9 puan olan farkın 7’ye inmesine sevinen Fenerbahçeliler, haftaya Trabzonspor’la karşılaşacakları için endişelenmeleri gerekir. Galatasaray karşısına tamamen hazır bir takım çıkaran Şenol Güneş, Fenerbahçe karşısına da ne yaptığını bilen bir takım çıkaracaktır. Maçın Trabzon’da oynanmasını da dikkate alırsak, belki de “puan farkı 7’ye indi” diye sevinen Fenerbahçelilerin yerinde, “puan farkı daha da arttı” diye sevinen Galatasaraylıları önümüzdeki hafta görebiliriz.

 

Fenerbahçe’nin kadın voleybolcularına tebrik

 

Türkiye’de ancak Avrupa’da büyük bir başarı elde edilirse sözü edilen voleybolda, Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Voleybolu yakından takip eden az sayıda seyircinin hatırlayacağı gibi geçen sene de Vakıfbank Güneş Sigorta’nın kazandığı bu kupa ikinci kez Türkiye’ye geldi.

Fenerbahçe’nin futbol, basketbol gibi branşlarda başarısına bir yenisi eklendi. Her ne kadar da şike operasyonuyla kulüp olarak yara alan Fenerbahçe’nin kazandığı bu başarı azımsanmayacak kadar değerli ve büyük bir tebriği hak ediyor.

 

Beşiktaş’a ve Fikret Orman’a hayırlı olsun

 

Beşiktaş’ta Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasının ardından Fikret Orman bu koltuğa oturdu.

Sezon sonu futbol takımı içerisindeki huzursuzluğu gidermesi ve son yıllarda Beşiktaş’ın en büyük problemi haline gelen büyüyen borçlar, yakın vadede kesin bir operasyon yapmayacağını duyuran Orman’ı bekleyen sıkıntılar olacak.

Beşiktaş’ın başkanı olmak gibi büyük bir sorumluluk üstlenen Fikret Orman’ın başarılı olması hem Türk futboluna hem de Beşiktaş’a çok şeyler kazandıracaktır.

 

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