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Spor

F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 8,9 ve 10. haftada oynanacak maçların programı açıklandı. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi...

05 Ekim 2010 03:00

T24- Spor Toto Süper Lig’de 8,9 ve 10. haftada oynanacak müsabakaların programı açıklandı. 9. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 24 Ekim Pazar günü 19.00'da başlayacak.


8. HAFTA
15 Ekim Cuma
20.00 Bursaspor-Karabükspor
 

16 Ekim Cumartesi
15.30 Eskişehirspor-İBB    Atatürk
17.30 Gaziantepspor-Bucaspor (Seyircisiz)
19.00 Beşiktaş-Manisaspor
 

17 Ekim Pazar
15.30 Kasımpaşa-Trabzonspor
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor
17.30 Kayserispor-Sivasspor
19.00 Galatasaray-Ankaragücü
 

18 Ekim Pazartesi
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe
 

9. HAFTA
22 Ekim Cuma
20.00 Karabükspor-Eskişehirspor
20.00 Sivasspor-Bucaspor
 

23 Ekim Cumartesi
15.30 İBB-Gaziantepspor
19.00 Antalyaspor-Konyaspor
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
 

24 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü-Bursaspor
15.30 Manisaspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
 

25 Ekim Pazartesi
20.00 Kayserispor-Beşiktaş
 

10. HAFTA
29 Ekim Cuma
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe
 

30 Ekim Cumartesi
15.30 Eskişehirspor-Ankaragücü
17.30 Gaziantepspor-Karabükspor
19.00 Galatasaray-Antalyaspor
 

31 Ekim Pazar
15.30 Kasımpaşa-Kayserispor
15.30 Gençlerbirliği-Manisaspor
17.30 Bucaspor-İBB
19.00 Beşiktaş-Sivasspor
 

1 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor-Trabzonspor

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