F.Bahçe-G.Saray derbisinin tarihi açıklandı

T24- Spor Toto Süper Lig’de 8,9 ve 10. haftada oynanacak müsabakaların programı açıklandı. 9. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 24 Ekim Pazar günü 19.00'da başlayacak.
8. HAFTA
15 Ekim Cuma
20.00 Bursaspor-Karabükspor
16 Ekim Cumartesi
15.30 Eskişehirspor-İBB Atatürk
17.30 Gaziantepspor-Bucaspor (Seyircisiz)
19.00 Beşiktaş-Manisaspor
17 Ekim Pazar
15.30 Kasımpaşa-Trabzonspor
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor
17.30 Kayserispor-Sivasspor
19.00 Galatasaray-Ankaragücü
18 Ekim Pazartesi
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe
9. HAFTA
22 Ekim Cuma
20.00 Karabükspor-Eskişehirspor
20.00 Sivasspor-Bucaspor
23 Ekim Cumartesi
15.30 İBB-Gaziantepspor
19.00 Antalyaspor-Konyaspor
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği
24 Ekim Pazar
14.30 Ankaragücü-Bursaspor
15.30 Manisaspor-Kasımpaşa
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
25 Ekim Pazartesi
20.00 Kayserispor-Beşiktaş
10. HAFTA
29 Ekim Cuma
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe
30 Ekim Cumartesi
15.30 Eskişehirspor-Ankaragücü
17.30 Gaziantepspor-Karabükspor
19.00 Galatasaray-Antalyaspor
31 Ekim Pazar
15.30 Kasımpaşa-Kayserispor
15.30 Gençlerbirliği-Manisaspor
17.30 Bucaspor-İBB
19.00 Beşiktaş-Sivasspor
1 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor-Trabzonspor