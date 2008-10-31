F.Bahçe galibiyetle tanıştı

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Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, İstanbul'da konuk ettiği Alman ekibi Alba Berlin'i 82-73'lük skorla mağlup etti. Gruptaki ilk maçında deplasmanda İspanyol temsilcisi TAU Ceramica Vitoria'ya 80-70 yenilen Fenerbahçe Ülker, 2. maçında galibiyetle tanışmış oldu.Karşılaşmanın ilk dakikalarında Mirsad ile sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, 4. dakikayı 8-7 önde geçti. Oyuna sonradan giren Smith ile hücumda etkili olan Fenerbahçe Ülker, 9. dakikada Enes'in basketiyle 8 sayılık farka (21-13) ulaştı ve ilk periyodu 23-15 önde tamamladı.2. periyoda iyi başlayan Alba Berlin, Fenerbahçe Ülker'in hücumda arka arkaya top kayıplarını hızlı hücumlarla iyi değerlendirip farkı kapattı ve öne geçti. Bu periyotta özellikle Jenkins ile hızlı hücumlarda sayılar bulan konuk ekip, 4. dakikada yakaladığı 12-2'lik seriyle, 14. dakikada 27-25 öne geçti. Bu dakikadan sonra Mrsiç ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe Ülker, karşılaşmada yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve Mirsad'ın attığı 3 sayılık basketle de ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı.Karşılaşmanın 3. periyodunda 3 sayılık basketlerle farkı açmaya çalışan Fenerbahçe Ülker, bu periyotta 13 sayı atan Jenkins'i yine durduramayınca, farkı açamadı. Jenkins'in basketleriyle Alba Berlin, 25. dakikada 46-46 beraberliği sağladı. Fenerbahçe Ülker, Mrsiç ve Green'in 3 sayılık basketleriyle periyodun bitimine 1 dakika 15 saniye kala farkı 6 sayıya (59-53) çıkarsa da Jenkins ile sayılar bulan konuk ekip, son periyoda yalnızca 2 sayı geride girdi: 61-59Son periyotta da Mrsiç ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan sarı-lacivertliler, 36. dakika içinde Oğuz'un basketiyle farkı 9 sayıya (73-64) çıkardı. Sarı-lacivertliler, Mirsad'ın 3 sayılık basketiyle 37. dakikada farkı 11 sayıya dek (76-65) çıkardı ve karşılaşmadan 82-73 galip ayrıldı.Fenerbahçe Ülker'in, ULEB Avrupa Ligi'nde bu sezon sahasında yaptığı ilk maçta Abdi İpekçi Spor Salonu'nun tribünleri dolmadı.Tribünlerin yarısından fazlası boş kalırken, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar, takımlarını coşkulu bir biçimde destekledi.Karın adalesinde zorlanma olduğu için ligdeki Antalya Kepez Belediyesi maçında riske edilmeyerek oynatılmayan Gordan Giricek, Alba Berlin maçında da yedek soyunmasına karşın oynamadı.Salon: Abdi İpekçiHakemler: Dani Hierrezuelo xx (İspanya), Spiros Gontas xx (Yunanistan), Roberto Chiari xx (İtalya)Fenerbahçe Ülker: Green xx 3, Rasim xx, Preldziç xx 9, Vidmar xx 4, Mirsad xxx 25, Enes xx 5, Smith xx 7, Oğuz xxx 12, Hakan x, Mrsiç xxx 17Alba Berlin: Hamann xx 5, McElroy xxx 15, Jacobsen xx 3, Sesay x 1, Chubb xx 9, Dojcin x, Nadjfeji xx 6, Wright xx 8, Jenkins xxx 261. Periyot: 23-15Devre: 41-37 (Fenerbahçe Ülker lehine)3. Periyot: 61-59Beş Faul Alan: Sesay 37.52 (Alba Berlin)