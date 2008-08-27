F.Bahçe Devler Ligi'nde

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında kendi sahasında Sırbistan'ın FK Partizan takımını 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.



Kadıköy'deki üst üste yaptığı son 7 Avrupa Kupası maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Partizan'a da şans tanımadı.



Kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalardan itibaren FK Partizan karşısında gol pozisyonları üretmeye başladı.



Fenerbahçe karşısında karşılaşmaya temkinli başlayan FK Partizan, ilk dakikalardan itibaren Fenerbahçe atakları karşısında kalesinde zor anlar yaşarken, rakip kalede önemli bir gol pozisyonu yakalayamadı.



Maçın 27. dakikasında Semih'in golüne engel olamayan Sırp ekibi, golden sonra temposunu düşüren Fenerbahçe karşısında biraz daha etkili olmaya çalıştıysa da yine gol pozisyonu üretemedi.



Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında yakaladığı 5 pozisyonda golü bulamayan sarı-lacivertliler, 27. dakikada Semih'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.



Golden sonra tempoyu düşüren Fenerbahçe, ilk yarıda başka gol pozisyonu bulamazken, kalesinde de rakip takım oyuncularına gol pozisyonu vermedi ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başlarında hem Fenerbahçe, hem de Partizan’ın karşılıklı atakları vardı.Sarı-lacivertliler ikinci golü yıldız futbolcusu Alex ile 58. dakikada buldu.Bu dakikada sağ kanattan topla buluşan Güiza’nın arka direğe yaptığı ortaya topun gelişine kafayla vuran Alex, Fenerbahçe’nin ikinci golüne imza atmayı başardı: 2-0

Partizan’ın en önemli atağı 71. dakikada Diarra’nın ayağından geldi. Bu dakika içinde Diarra’nın uzaktan şutunu kaleci Volkan uzanarak topu çelmeyi başardı.



Gol için ataklarını sürdüren Partizan 76. dakikada Tosic'in attığı golle farkı bire indirdi: 2-1



Partizan takımı, golden sonra zaman zaman önemil ataklar yapsa da Fenerbahçe defansı rakibine gol şansı vermedi ve maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla temsilcimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkını elde etti.



FENERBAHÇE: 2 - FK PARTIZAN: 1

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Manuel Mejuto Gonzalez, Juan Carlos Yuste Jimenez, Javier Hugo Novoa Robles (İspanya)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Maldonado, Alex, Uğur Boral, Semih, Guiza

FK Partizan: Mladen Bozovic, Stevanovic, Djordjevic, Fejsa, Antonelo, Moreira, Paunovic, Knezevic, Tosic, Diarra, Obradovic

Goller: Dk. 27 Semih ve Dk. 58 Alex (Fenerbahçe), Dk.78 Tosic (Partizan)

Sarı Kart: Dk. 10 Lugano (Fenerbahçe)



İLK YARI

5. dakikada, soldan Roberto Carlos'un yerden ortasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Guiza vurdu, kaleci Mladen Bozovic yatarak topu kontrol etti.



6. dakikada, ceza alanı dışından serbest atış kullanan Alex'in ceza alanına gönderdiği topa Lugano kafayı vurdu, meşin yuvarlak yine kaleci Mladen Bozovic'te kaldı.



13. dakikada, Alex'in soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Semih'in kafa vuruşunda kaleci Mladen Bozovic, yumruklayarak topu uzaklaştırdı.



14. dakikada, Moreira'nın ceza yayı önünde yerden sert şutunda, yatarak adeta kendini siper eden Yasin'e çarpan top kornere çıktı.



20. dakikada, Kazım'ın sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Guiza, meşin yuvarlağı içeriye çıkardı. Ceza alanı içinde Alex'in vuruşunda, yerden seken topu Mladen Bozovic uzaklaştırdı.



24. dakikada, ceza yayı üzerinden Maldonado'nun sert şutunda, yatarak topu çıkaran kaleci Mladen Bozovic, daha sonra yerden kalkıp, koşarak ceza alanının sol çaprazına açılan meşin yuvarlağı Fenerbahçeli futbolculardan önce taca attı.



27. dakikada, soldan Uğur'un ortasında, arka direkte Semih kafayı vurdu, kaleci Mladen Bozovic topu ancak kale çizgisini geçtikten sonra yakalayabildi ve Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.