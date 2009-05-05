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Spor

F.Bahçe-Denizlispor biletleri satışa çıktı

05 Mayıs 2009 15:07

Fenerbahçe’nin Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yapacağı Denizlispor maçının biletleri satışa sunuldu. 

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile yapacağı maçın bilet fiyatları satışa sunuldu.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 9 Mayıs Cumartesi günü yapılacak karşılaşmanın, bugün satışa çıkartılan biletlerinin fiyatları şöyle:

Türk Telekom ve Migros kale arkası: 44 TL
Fenerium üst H-I Blok: 88 TL
Fenerium üst E Blok: 132 TL
Fenerium alt G Blok: 143 TL
Fenerium alt B-F Blok: 195 TL
Fenerium alt C-E Blok: 215 TL

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