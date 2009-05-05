F.Bahçe-Denizlispor biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe’nin Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yapacağı Denizlispor maçının biletleri satışa sunuldu.



Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Denizlispor ile yapacağı maçın bilet fiyatları satışa sunuldu.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 9 Mayıs Cumartesi günü yapılacak karşılaşmanın, bugün satışa çıkartılan biletlerinin fiyatları şöyle:



Türk Telekom ve Migros kale arkası: 44 TL

Fenerium üst H-I Blok: 88 TL

Fenerium üst E Blok: 132 TL

Fenerium alt G Blok: 143 TL

Fenerium alt B-F Blok: 195 TL

Fenerium alt C-E Blok: 215 TL



