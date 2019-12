F.Bahçe Can'ı tutamadı!

Aragones kara kara düşünüyor Aragones kara kara düşünüyor

Volkan uslanmıyor Volkan uslanmıyor

İspanya’da Türk devrimi İspanya’da Türk devrimi

Turkcell Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ankara deplasmanında Hacettepe ile karşılaşan Fenerbahçe, 2-1 mağlup oldu.Edu, Lugano, Semih, Emre Belözoğlu, Deivid, Tümer, Vederson gibi oyuncularından eksik sahaya çıkan Fenerbahçe, özellikle defansında yaptığı büyük hatalar sonucu Ankara'dan puansız döndü.İlk yarının son dakikasında Can'ın büyük hatası sonucu İbrahim Şahin'in attığı golle skora dengeyi getiren ev sahibi Hacettepe, 60. dakikada Orhan Şam'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada Can'ın kendisine kalesine attığı golle maçı kazanmayı başardı.Ev sahibi Hacettepe, uzatma dakikalarında Kadir Bekmezci'nin ayağından penaltı atışından yararlanamadı.Fenerbahçe'de penaltı atışının hemen ardından kaleci Volkan Demirel kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Bu sonuçla ev sahibi Hacettepe puanını 4'e yükseltirken, Fenerbahçe ligdeki üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak puanı 3'te kaldı.Stat: 19 MayısHakemler: Kamil Abitoğlu xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Özgür Çetiner xxxHacettepe: Recep xx, Orhan xxx, Azmy xx, Teli xx, Murat xxx, Serkan xx (Dk. 90 Ufuk ?), Kadir xxx, Tozo xx, Lika xx, Sandro xxx (Dk. 88 Olgay ?), İbrahim xxx (Dk. 83 Sukaj x)Fenerbahçe: Volkan Demirel x, Gökhan x (Dk. 59 Önder xx), Can x, Yasin x, Roberto Carlos xx, Kazım xx (Dk. 59 Burak x), Alex xx, Josico x, Maldonado x, Uğur xx (Dk. 68 Gürhan x), Güiza xGoller: Dk. 20 Alex (Fenerbahçe), Dk. 44 İbrahim, Dk. 60 Can Arat (kendi kalesine) (Hacettepe Spor)Sarı kartlar: Dk. 52 Tozo, Dk. 74 Lika (Hacettepe Spor), Dk. 81 Güiza, Dk. 88 Burak, Dk. 89 Volkan Demirel (Fenerbahçe)Kırmızı kart: Dk. 90 Volkan Demirel (Fenerbahçe)4. dakikada Alex'in ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta defans oyuncularına çarpan top kornere gitti.8. dakikada Kazım'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek yaptığı plase vuruşta, kaleci Recep'i geçen top üst ağlarda kaldı.14. dakikada Kazım'ın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Alex'in vuruşunda topu Recep yatarak kontrol etti.20. dakikada Uğur Boral'ın soldan yaptığı ortada Alex uzak direkte topla buluştu. Bu futbolcunun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yerden de sekerek ağlarla gitti: 0-1.25. dakikada Sandro'nun ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşta topu kaleci Volkan kontrol etti.42. dakikada Güiza'nın ceza alanı içinden attığı sert şutta, top kaleci Recep'in ayaklarına çarptı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.45. dakikada Can'ın hatasından kaptığı topla ceza alanında kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan İbrahim'in aşırtma vuruşunda top filelere gitti ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.52. dakikada Sandro'nun ceza alanı içine ortaladığı topa Kadir iyi vuramayınca, kaleci Volkan meşin yuvarlağı kontrol etti.57. dakikada gelişen Hacettepe Spor atağında ceza alanı önünde savunmadan dönen topla buluşan Murat'ın yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.60. dakikada Orhan'ın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı sert topa ayak koyan Can Arat, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-1.66. dakikada Önder'in sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa arka direkteki Güiza'nın kafa vuruşunda, kaleci Recep'ten dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.80. dakikada Önder'in sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu Gürhan tamamladı. Kaleci Recep, tehlikeyi uzaklaştırdı.86. dakikada Sandro'nun pasıyla ceza alanına giren Sukaj'ın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Volkan topu kornere çeldi.89. dakikada Güiza'nın altı pas üzerine çıkardığı topa Burak'tan önce savunma müdahale ederek tehlikeyi önledi.90. dakikada ani gelişen Hacettepe Spor atağında kaleci Volkan, aynı topa çıktığı Sukaj'ı ceza alanı içinde düşürünce hakem Kamil Abitoğlu penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde atışı kullanan Kadir, topu yandan auta attı. Bu pozisyon sonrasında kaleci Volkan, hakem Kamil Abitoğlu'na tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşma Hacettepe Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.