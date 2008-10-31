F.Bahçe 12 yıl sonra



Yarın oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takım bugüne dek 44 kez karşılaştı. Fenerbahçe'nin galibiyetlerde rakibine 22-11 üstünlüğü bulunuyor.





Turkcell Süper Lig'de yarın yapılacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçıyla birlikte her iki ekip lig tarihinde 12 yıl sonra karşı karşıya gelecek.



İki takım ligde daha önce 22 sezonda toplam 44 maç yaptı. Fenerbahçe, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 22-11, gol sayısında da 65-41 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 11 maç da berabere sonuçlandı.



Fenerbahçe ile Eskişehirspor ligde en son, kırmızı-siyahlı takımın küme düştüğü 1995-96 sezonunda karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe, İstanbul'daki maçı 6-0, Eskişehir'deki karşılaşmayı ise 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.



ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR



Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde Eskişehir'de 22 kez karşılaştı.



Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, Fenerbahçe ise 5 kez galip gelirken, 7 maçta ise eşitliği bozamadılar. Eskişehir'de ev sahibi ekibin toplam 29 golüne, Fenerbahçe 23 golle yanıt verdi.



Bu arada Eskişehirspor, lig tarihinde Fenerbahçe karşısında elde ettiği toplam 11 galibiyetten 10'unu kendi sahasında aldı.



TARİHE GEÇEN MAÇLAR



Fenerbahçe ile Eskişehirspor takımları arasındaki lig maçlarından bazıları Türk futbol tarihine geçti.



Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 1988-89 sezonunda Eskişehir'de 7-2, 1995-96 sezonunda da İstanbul'da 6-0 yenerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sine imza attı.



Eskişehirspor ise, 1987-88 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek, tarihi bir skoru yakaladı.



Bu arada iki takım arasında 1986-87 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-1 kazanırken, sarı-lacivertli takımın bu maçtaki 4 golünü de penaltılardan Zafer Tüzün attı. Zafer Tüzün böylece, 51. sezonunu geçiren lig tarihinde, bir maçta en çok penaltı golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

