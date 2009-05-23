FB'128 milyon lira borçlu



Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda okunan Denetleme Kurulu raporunda, sarı-lacivertli kulübün banka borcunun 128 milyon TL olduğu açıklandı.



Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu faaliyet raporunu kulüp başkan vekili Nihat Özdemir okudu.



Özdemir, konuşmasında, 2008 yılı faaliyetleri ve 3 yıllık dönemlerindeki kulübün sportif başarıları ve yatırımlarını anlattı. Fenerbahçe'nin tarihinde 100. kuruluş yılını heyecan ve coşku içinde kutladıklarını kaydeden Nihat Özdemir, sözlerine ''Profesyonel futbol takımımız 100. yılımızda şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı'' şeklinde devam etti.



Nihat Özdemir, futbol dışı bütün spor dallarına da büyük ilgi gösterdiklerini, kulübün 100. yılında takım halinde 120 kupa, bireysel olarak da 1139 kupa ve madalya kazandıklarını anlattı. Özdemir, Fenerbahçe'nin sadece spor sayfalarında değil, ekonomi ve kültür sayfalarında da yer alır hale geldiğini ifade etti.



Üyelerinin yıllardır kulübün hiçbir tapusunun olmadığını genel kurullarda özlemle dile getirdiğini belirten Özdemir, ''Bu dönem Fenerbahçe'nin bir tapu değil, tapular sahibi olma dönemi olmuştur'' dedi.



Nihat Özdemir, mali konulardan da bahsederken, 01.01.2008-31.12.2008 dönemininde gelirlerinin 256 milyon 656 bin 191 TL 29 kuruş, giderlerinin ise 266 milyon 845 bin 678 TL 69 kuruş olarak gerçekleştiğini, 10 milyon 189 bin 487 TL 40 kuruş gelir-gider farkı oluştuğunu kaydetti. Nihat Özdemir'in konuşması üyeler tarafından bir süre alkışlandı.



Özdemir'in konuşmasının ardından Denetleme Kurulu 2008 yılı raporu okundu. Denetleme Kurulu raporunda, banka borçlarının 128 milyon 262 bin 837 TL olduğu, banka borçlarında 2008 yılında 41 milyon TL artış olduğu, bunun 30 milyon TL'sinin kur artışından kaynaklandığı belirtildi.



Denetleme Kurulu, 2008 yılında genel kurul tarafından kabul edilen bütçenin ve 2009 yılı ilk 4 ayında da yönetim kurulunun yaptığı harcamaların kulüp tüzüğüne uygun olduğunu ifade edip, yönetimin ibra edilmesini önerdi.



TSYD'DEN FENERBAHÇE'YE KINAMA



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fenerbahçe Kulübü'nün bugünkü olağan seçimli genel kurulunda foto muhabiri ve kameramanların kongre salonuna alınmamasını kınadı.



TSYD'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'na foto muhabirleri ve kameramanların alınmamasının üzüntü ve hayretle karşılandığı belirtilerek, ''Demokrasinin gereği herkese açık olması gereken bu kongrede, basına karşı takınılan bu tavrı kınıyor ve kamu görevinin yapılmasını engelleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu bundan sonraki uygulamalarında daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz'' denildi.



Konunun TSYD Yönetim Kurulu'nda görüşüleceği ve ayrıntılı açıklamanın daha sonra yapılacağı kaydedildi.Bu sabah başlayan ve halen süren Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, foto muhabirleri ve televizyon kameraları, yer olmadığı gerekçesiyle kongre salonuna alınmadı.



