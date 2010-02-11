FB, yenilgiye rağmen yarı finalde

T24 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Bursaspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine rağmen kupadan elendi.



5. dakikada Bilica'nın uzun pasına hareketlenen Gökhan Gönül, topla sağ kanattan ceza sahasına girdi. Gökhan Gönül'ün sert şutu, yan ağlarda kaldı.



10. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ali kullandı. Ali'nin ceza sahasına ortasında Iglesias, topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleye doğru giden top, Fenerbahçe defansına çarparak kornere çıktı.



13. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Güiza'nın ara pasında hareketlenen Gökhan Ünal, topu yerden kaleye göndermek istedi. Kaleci Ivankov, yerinde müdahaleyle topu kalesinden uzaklaştırdı.



18. dakikada sol kanatta topla buluşan Bekir Ozan Has, ceza sahasına orta yaptı. Kafalardan seken topla arka direkte buluşan Volkan, topu kale alanı içine kaldırdı. Pozisyonu iyi takip eden Iglesias, kafayla topu filelere gönderdi: 1-0



30. dakikada gelişen Bursaspor hızlı hücumunda Volkan, Turgay ile duvar pası yaparak, topla ceza sahası içine girdi. Volkan'ın Bilica'nın müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ivankov'un kullandığı penaltı atışı ağlarla buluşsa da hakem, Bursasporlu futbolcuların vuruştan önce ceza sahasına girmeleri nedeniyle golü geçersiz saydı. Ivankov, ikinci kez kullandığı penaltı atışını da ağlarla buluşturarak, 33. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.



45. dakikada Volkan'ın sağ kanattan sert ortasını, kaleci Volkan Demirel, ceza sahasında bekleyen Bursaspor forvetlerinden önce parmaklarıyla çelerek, mutlak tehlikeyi önledi. Maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



51. dakikada sağ kanattan hareketlenen Gökhan Ünal, pasını Güiza'ya aktardı. Kaleci Ivankov'la karşı karşıya kalan Güiza'nın plasesi, direğin yanından auta çıktı.



52. dakikada Turgay, sol kanattan ceza sahası içine orta yaptı. Iglesias'ın göğsüyle yumuşatıp sert vurduğu top, üstten auta çıktı.



60. dakikada sağ taraftan kazanılan korner atışında Ali, topu ceza sahası içine ortaladı. Ön direkte bekleyen Zapotocny, kafasıyla topa dokunamayınca, yeşil-beyazlı takım mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.



64. dakikada gelişen hızlı Bursaspor atağında Zapotocny, kendi yarı sahasından rakip kaleye hareketlenen Turgay'a uzun pas attı. Topu kontrol eden Turgay, ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemeye çalışan kaleci Volkan Demirel'i çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 3-0



70. dakikada Volkan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında kaleci Volkan Demirel, arka direkte bekleyen Sercan'a gelmeden önce topu tokatlayıp uzaklaştırarak, mutlak tehlikeyi önledi.



74. dakikada Turgay'ın pasıyla topla buluşan Volkan ile sarı-lacivertli oyuncuların mücadelesinde top, Sercan'ın önünde kaldı. Sercan'ın vuruşunda ağlarla buluşan top, ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmadı.



87. dakikada ceza sahası önünde topa sert vuran Dos Santos'un şutu, üstten auta çıktı. 90 artı 2. dakikada Alex'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Güiza'nın şutu, ağlarla buluştu: 3-1



Bursaspor, maçı 3-1 yenmesine rağmen Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık skor avantajıyla yarı finale yükselen takım oldu.





Bursaspor'un yüzü gülmedi



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye elenen Bursaspor, geçen sezonun rövanşını alamayarak, kupadan yine çeyrek finalde elendi.



Geçen sezon Türkiye Kupası'nda aynı gruba düştüğü Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen diğer maçlarda aldığı sonuçlarla gruptan çıkarak çeyrek finale kalan Bursaspor, bu sezon çeyrek finalde yine Fenerbahçe ile karşılaştı.



İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-0 kaybeden Bursaspor, bu akşam oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmasına karşın, adını yarı finale yazdıramadı.



Bu sezon ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçı, Alex'in attığı golle 1-0 kaybeden Bursaspor, 1973-1974 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaşmış, Bursa'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanmasına karşın deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybederek, kupaya uzanamamıştı.



Son olarak kupada çeyrek finali 1999-2000 sezonunda geçebilen yeşil-beyazlılar, yarı finalde Antalyaspor'a 2-0 yenilerek, elenmişti. Bursaspor, 1985-1986 sezonunda Altay'ı 2-0 yenerek, sahip olduğu tek Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başarmıştı.





