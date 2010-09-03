-FB VE GS GERİLEDİ, BJK YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ağustos ayı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' sıralamasında, Avrupa kupalarında başarısız sonuçlar alan Türk takımlarının düşüşleri dikkati çekti. Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasında ilk 100 içinde yer alan 3 Türk takımından Fenerbahçe ve Galatasaray, bir önceki aya göre gerilerken, Beşiktaş ise önemli bir yükseliş gösterdi. Önce UEFA Şampiyonlar Ligi, ardından da UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe, temmuz ayı değerlendirmesinde 32. sırada bulunmasına karşın, ağustos ayında 11 sıra geriye giderek 43. sırada yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği başarısız futbolla eleştirilerin hedefi olan ve Ukrayna ekibi Karpaty'ye play-off turunda elenmekten kurtulamayan Galatasaray ise 9 sıra gerileyerek ağustos ayı değerlendirmesinde kendisine 48. sırada yer bulabildi. -BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK ÇIKIŞ- IFFHS'nin değerlendirmesinde yer alan ve Avrupa kupalarında maç oynayan Türk takımları içinde yükseliş yakalayan tek takım ise Beşiktaş oldu. Avrupa arenasında maçlarına başlayıp yoluna devam edebilen tek Türk takımı olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasının ardından IFFHS'nin değerlendirmesinde 44 sıra birden atladı. Temmuz ayı sıralamasında 96. durumda bulunan siyah-beyazlılar, ağustos ayında dünya sıralamasının 52. sırasına yerleşmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'ne Liverpool'a elenerek veda eden Trabzonspor ise 42 sıra gerilemekten kurtulamadı. Temmuz ayına 135. sırada başlayan Trabsonspor, Ağustos ayı değerlendirmesinde ancak 177. durumda yer alabildi. Öte yandan, Süper Lig'in son şampiyonu olan ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi gruplarında temsil etmeye hazırlanan Bursaspor ise ağustos ayı sıralamasında 11 sıra yükselirken, 232. durumdan 221'inciliğe çıktı. -INTER ZİRVEDE- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasının zirvesinde, İtalya'nın güçlü ekibi Inter yer almayı sürdü. Temmuz ayı değerlendirmesinde İspanyol ekibi Barcelona ile birlikte 1. sırayı paylaşan Inter, ağustos ayı değerlendirmesinde zirveye tek başına yerleşmeyi başardı. Dünyanın En İyi Futbol Takımları değerlendirmesinin ağustos ayı sıralamasında, ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin durumu şöyle: Sıra (Eski) Kulüp Ülke Puan ---------------------------------------------- 1- (1.) Inter İtalya 293 2- (1.) Barcelona İspanya 283 3- (3.) Bayern Münih Almanya 253 4- (4.) Chelsea İngiltere 232 5- (26.) Liverpool İngiltere 231 6- (20.) Anderlecht Belçika 230 7- (7.) Atletico Madrid İspanya 221 8- (4.) Werder Bremen Almanya 220 9- (12.) Estudiantes Arjantin 217 - (29.) Internacional Brezilya 217 43- (32.) Fenerbahçe Türkiye 164,5 48- (39.) Galatasaray Türkiye 161 52- (96.) Beşiktaş Türkiye 154,5 177- (135.) Trabzonspor Türkiye 93,5 221- (232.) Bursaspor Türkiye 83