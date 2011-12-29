-FB taraftarı değişime karşı İSTANBUL (A.A) - 29.12.2011 - Fenerbahçe taraftarları, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 58. maddesinin değişimine karşı olduklarını açıkladı. Birçok taraftar grubunun internet sitesinde ''Fenerbahçe Taraftarlar Birliği'' imzasıyla ve ''Değişime Karşıyız'' başlığıyla yayınlanan ortak açıklamada, ''TFF Disiplin Talimatnamesi'nin küme düşürme cezasının verilmesi ile ilgili bölümü olan 58. maddenin değişmesine karşı olduğumuzu tüm spor kamuoyunun bilmesini isteriz'' denildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyelerinden de bu yönde davranmalarının beklendiği kaydedilen açıklamada, ''Bizler için süreç Fenerbahçe'nin düşüp düşmeyeceğinin belli olacağı bir süreç değildir. Amaç düşmemek değildir. Amaç Fenerbahçe'nin bu süreçten alnı ak, başı dik olarak, aklanmış bir şekilde çıkmasıdır. Fenerbahçeliler'in hedefi ve beklentisi budur. Fenerbahçeliler için aşık olunan renklerin nerede mücadele ettiği değil, hangi değerlerle, nasıl mücadele ettiği önemlidir'' denildi. Hukuksal ve sportif yargılamanın devam ettiği bir süreçte, 58. maddenin değişmesinin herkesten çok Fenerbahçe'ye zarar vereceği kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ''Kuralın değiştirilmesi Fenerbahçe'yi doğrudan suçlu konumuna sokacak ve süreç sonunda kulübümüz aklansa da, karar her türlü şaibe altında kalacaktır. Fenerbahçe taraftarı düşmekten korkmamaktadır. Fenerbahçe taraftarı onursuzluktan, lekeli olarak bu ligde bulunmaktan korkmaktadır. Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edildiğimiz dönemde 'eğer kirliysek ligde de oynamak istemiyoruz' diyen Fenerbahçeliler, kural değişikliğiyle ligde kalmayı vicdanlarına kabul ettiremeyeceklerdir. Fenerbahçe'nin sahip olduğu reytingden, çevresinde oluşturduğu büyük ekonomik yapıdan pay alanlar ve bundan vazgeçmek istemeyenlerin 58. maddenin değişmesi için çalışmalar yapmalarını kabul etmiyoruz. Fenerbahçe, kimsenin ticari faaliyetleri için araç olarak kullanılamaz. Fenerbahçe'nin değeri, Fenerbahçe değerlerine rağmen başkaları tarafından sömürülemez. Fenerbahçe taraftarı buna izin vermez. Bir kez daha, altını kalın çizgilerle çizerek söylüyoruz. Fenerbahçe taraftarları olarak bu süreçte 58. maddenin değişmesini, dolayısıyla da küme düşme cezasının kaldırılmasını istemiyoruz. Yargılama süreci boyunca, bu sürece müdahale edecek ve süreci manipüle edecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı vurguluyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyelerinden de bu yönde davranmalarını bekliyor, Fenerbahçe'nin sahip olduğu şanlı tarihin onları buna mecbur kıldığını hatırlatıyoruz.''