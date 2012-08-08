'FB logolu prezervatifi kabul etmedik'

Aydın Kirman bir prezervatif firmasından, 'Fenerium için Fenerbahçeli logolu prezervatif yapalım' teklifi geldi ama kabul etmedik. Kendi aramızda değerlendirdik ve 'attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değer mi!' diye düşündük" dedi.

Fenerium'un başındaki isim Kirman ve Pazarlama Müdürü Tezcan Şaylı Akşam gazetesine konuştu. Fenerium'un başarısını anlattı. İşte o söyleşi:



- Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Aydın Kirman kimdir?

Yaklaşık 32 yıldır bu sektörün içerisinde olan ve Türkiye'de mağazacılığı en iyi bilen kişiler içinde sıralamaya dahil olabilecek biriyim. Bundan önceki işim de perakende. Hep bu işle uğraştım.

15 YIL Eren Perakende Grubu'nda (Lacoste) çalıştım. O 15 yılın ardından, 2009 yılında sayın Abdullah Kiğılı'dan aldığım teklif sonucu Fenerium'a geldim.

'Birbirimize kenetlendik'

- Fenerium'un 2011 cirosu nedir?

1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasındaki ciromuz 60 milyon liranın üzerinde. Karlılığımız geçmiş seneye oranla yüzde 150 arttı. 2011 ve 2012 yıllarının ilk 6 aylık dönemleri baz alındığında büyüme oranımız yüzde 35 oldu. Karlılıkta da yüzde 60 büyüme var.

- Bu artışta şike soruşturması sürecinin bir etkisi oldu mu?

Biz kötü bir dönem geçirdik. Gerek taraftarlar gerekse biz çalışanlar o kadar mutsuz olduk ki. Ama biz o mutsuzluğu içimize attık. O kötü dönemi birbirimize kenetlenerek atlattık. Orada ister istemez bir hassasiyet oluşur.

'Merdiven altı firma yok'

- G.Saray yöneticisi Sedat Doğan geçtiğimiz günlerde, 'Hedefimiz 1 milyon forma satmak' dedi. Bir Türk kulübü için böyle bir hedef gerçekçi midir?

Bence gerçekçi. Olmaması için bir sebep yok. Şöyle bakalım; biz diyoruz ki 25-30 milyon taraftarımız var. Belki de dünyada bu rakam 100 milyondur, nereden bileceksiniz. Manchester United'ın da 1 milyar taraftarı olduğu söyleniyor. Sadece Türkiye'de 30 milyon taraftarı olan F.Bahçe, 1 milyon forma satabilir. O güç, kapasite ve duygusallık F.Bahçe taraftarında var.

- Herhangİ bir firma size gelip, 'Ürün satmak istiyorum' diyebilir mi? Kıstaslarınız neler?

HERKES başvurabilir. Hassasiyetle durduğumuz konuların başında kalite standardı geliyor. Sattığımız her ürün uluslararası standartlara uygundur. Biz merdiven altı firmalarla kesinlikle iş yapmayız.

'FB logolu prezervatifi kabul etmedik'



'Prezervatif teklifini düşündük, reddettik. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değer mi!'

- Herhangi bir prezervatif firmasından, 'Fenerium için F.Bahçeli logolu prezervatif yapalım' teklifi geldi mi?

Geldi ama kabul etmedik.

- Neden?

Kendi aramızda değerlendirdik. Attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değer mi!

- F.Bahçe, hem Avrupa'da hem Türkiye'de iki ayrı markasının ürünleriyle sahaya çıkan tek futbol takımı. Bilmeyenler için bu özelliğinizi anlatır mısınız?

Bu, 12 yıl önce kurulan Fenerium'un geldiği noktayı ve gücü gösteriyor. Adidas, F.Bahçe Profesyonel Futbol Takımı'nın forma, şort ve konçlarını üretir. Bunun dışında futbol takımının gerek antrenman gerekse kamplarda kullandığı tüm ürünleri Fenerium yapar. Fenerium, F.Bahçe'nin futbol dışındaki 8 branşının yani basketbol, voleybol, kürek gibi şubelerin bütün malzemelerini de üretir.

- BAZI taraftarlar Fenerium'daki fiyatların pahalı olduğunu savunuyor.

Formamızın fiyatı şu anda 99 lira. Taraftarımızın kolay ulaşması için 99 lirada tuttuk. İki sene önce 89 liraydı, geçen sene ise 95 lira.

- Herhangİ bir taraftar bütün kışlık ya da yazlık kıyafetlerini Fenerium'dan temin edebilir mi?

Evet... Bütün giyeceklerini temin edebilir. Zaten bizim sloganımız şu; '365 gün F.Bahçe Her An Yanında.'

'Kullanmayacağımız tek renk kırmızı'

- Fenerium'un hassasiyetleri nedir?

Renk hassasiyetimiz var. 'Kullanmayacağınız renk hangisidir' diye sorarsanız; kırmızıdır. Kırmızı zaten sert bir renktir. Ana rengimiz sarının yanına kırmızıyı koyunca ezeli rakibin rengi oluyor. Kırmızı yasaktır demiyoruz ama işin doğası gereği böyle olması gerek. Fakat zaten logomuzda kırmızı var. Türk bayrağının kırmızısı...

'Parçalı mı' asla! Yakışanı giyeriz'

- FUTBOLCULAR en çok hangi formayı giyince kendilerini mutlu hissediyor?

Efsane çubukluyla...

- G.Saray'ın parçalı forması malum. F.Bahçe'nin geçmişte böyle forma giydiğini de biliyoruz. İleride öyle bir forma olabilir mi?

G.Saray'ın parçalısını hiç düşünmüyoruz. F.Bah-çe ile özdeşleşen ve yakışan dizaynlar yapıyoruz.

'GS Store'la ortak mağaza olmaz!'

- Maliyeti düşürme adına GS Store ya da Kartal Yuvası ile ortak mağaza açmayı düşünür müsünüz?

Bu üçü aynı metrekare içinde satılır mı, neden olmasın? Ama bunu 'F.Bahçe olarak siz yapar mısınız?', hayır yapmayız. Ama 'asla' da demeyiz. Biz kendi mağazamızı açarak büyüyoruz. Ürün çeşidimi mağazama bile zor sığdırıyorum.

'Biz doğru söyleriz çünkü F.Bahçeliyiz!'

- 3 büyüklerİn forma satışları konusunda çelişkili rakamlar var. Fenerium'un geçen sezonki ve bu sezonki satış rakamlarını sizden öğrenebilir miyiz?

Biz hep doğruları söylüyoruz. Çünkü biz F.Bahçeliyiz. 2012-13 formalarının satışa çıktığı ilk 4 günde taraftara satılıp faturası verilen forma sayısı 45 binin üzerinde. Ancak, Fenerium satış noktaları için depomuzdan çıkan forma adedi 110 bin. 'Peki hedefiniz ne?' derseniz; 300 binin üzerinde. Geçen sezon 270 binden fazla sattık. Bu, sadece Fenerium satışı. Adidas mağazalarında satılan formalar buna dahil değil. Yeni formalara talep, geçmiştekinden 3 kat fazla.

'6 bin 500 çeşit ürünle dünya şampiyonuyuz'

- Fenerium'un bugün geldiği nokta sizce yeterli mi?

İYİNİN hep iyisi vardır. F.Bahçe Kulübü'nün kendisine ait 45 mağazası, 26 bayisi ve 200'ü aşkın 'corner' satış noktası bulunuyor. Fenerium'larda 6 bin 500 çeşit ürün var. Böyle bir şey dünyada yok. Taraftardan aldığımız şevkle, onlara 365 gün giyebilecekleri, kullanabilecekleri bir koleksiyon sunuyoruz.

- Fenerİum'u yurt dışına açma projeniz var mı?

Yurt dışı ile 2011'de anlaşma yaptık. Almanya, Hollanda, Belçika. Sanal mağazamız şu anda bu üç ülkeye hizmet veriyor. Düsseldorf'a Fenerium açmada son noktaya geldik. İkincisi Berlin'de olabilir. Belçika ve Hollanda için şimdilik erken.

'Barça'nın 3, Real'in 2, FB'nin 71 mağazası var'

Feberium Pazarlama Müdürü Tezcan Şaylı da F.Bahçe ile dünyadaki diğer kulüpler arasındaki farkı şöyle anlattı:

'Merchandising anlamında Fenerium dünyada tek. F.Bahçe'nin 71 mağazasına karşılık Barcelona'nın 3, Real Madrid ve Bayern Münih'in 2 tane lisanslı ürün mağazası var. Bizim ayrıca, Türkiye ve Avrupa'yı gezen 3 tane TIR'ımız var.

- Forma, tişört, atkı vs. dizayn etmek isteyen F.Bahçeli taraftarlar sizinle iletişim kurabiliyor mu?

Kulübün halkla ilişkiler departmanı var. İnternetten başvurmak isteyenler 'info@fenerium.com.tr' adresinden bize ulaşabiliyor. Taraftarlarımız için 'Sloganını Yaz, T-Shirt'ünü Yapalım' kampanyamız var. Uygun sloganlı tişörtleri üretiyoruz.

'Bana GS'li denmesini zul sayarım'

Sizin esasında G.Saraylı olduğunuz, Fenerium'a geldikten sonra F.Bahçe üyesi olduğunuz yazıldı çizildi. Bu anlamda bazı F.Bahçeliler'in size tepkisi de var. Spekülasyonlara son vermek adına bir açıklama yapmak ister misiniz?

Nedense bu konunun üzerinde ısrarla duruluyor. Şunun bilinmesinde büyük yarar var; benim adım niçin Aydın, oradan başlayalım. Benim babam F.Bahçeli. 1964-65 sezonunda F.Bahçe ile Beşiktaş'ın bir maçını izliyor Mithatpaşa Stadı'nda. F.Bahçeli Aydın Yelken, bir gol atıyor. O gün babam çok mutlu oluyor ve diyor ki; 'Oğlum olursa adını Aydın koyacağım.' Adımın hikayesi budur.

'Ben Fenerbahçeliyim'

SonrasInda çocuksunuz; mahallede kimi F.Bahçeli, kimi G.Saraylı. Evet ben de o zaman G.Saraylı idim. Fakat 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle, yani sayın Abdullah Kiğılı'nın teklifiyle buraya geldiğim günden itibaren F.Bahçeliyim. Kaldı ki, 2009'a kadar G.Saray'ın iki tane maçına gitmişim. 1 Temmuz 2009'dan itibaren ise F.Bahçe'nin içeride dışarıda hemen her maçına gidiyorum. F.Bahçe Kulübü için ter akıtan bir insana G.Saraylı denmesini hakikaten kendime 'zul' sayarım. Taraftarımızın artık benim G.Saraylı olduğumu söylemesini üzüntüyle karşılıyorum. (Sesini yükseltiyor) Ben ısrarla diyorum ki, ben F.Bahçe liyim.