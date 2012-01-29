-FB lig tarihindeki 1000. galibiyetini elde etti İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek, lig tarihindeki 1000. galibiyetini elde etti. Profesyonel lig tarihinde en çok galibiyeti bulunan takım olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki mücadeleden 3 puanla ayrılarak 1000. galibiyetine ulaştı. Ligin 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı mağlubiyetle 1000. galibiyet hedefini Mersin İdmanyurdu maçına bırakan Fenerbahçe, bu hafta hedefini gerçekleştirdi. 2011-2012 futbol sezonuna 986 galibiyet sayısıyla başlayan sarı-lacivertliler, bu sezon 23 maçta aldığı 14 galibiyetle 1000'e ulaştı. Ligin ilk yarısında Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenerek, deplasmanda üst üste kazanma rekorunu 12 maça taşıyan Fenerbahçe, bu akşamki 2-1'lik galibiyetle de lig tarihinde 1000 galibiyet rakamına ulaşan ilk takım oldu. -Kocaman ile 40. galibiyet- Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son iki sezonda başarılı bir performans ortaya koyduğu teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 40. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekibin, Süper Lig'de Aykut Kocaman yönetiminde çıktığı 57 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: