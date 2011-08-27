FB Asbaşkanı Koç: TFF dik duramadı, Fenerbahçe'yi koruyamadı

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TFF, Fenerbahçe'yi Bank Asya 1'inci lig'e düşürmedi!

Fenerbahçe: Türkiye'ye 2. sınıf ülke muamelesi yapılıyor

İşte Koç'un açıklamaları;"Açıklamalarımızın nedeni TFF ile yaptığımız görüşmeler. TFF bugün olağanüstü toplandı ve bir açıklama yaptı. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. Neden ve niçin istediğimizi size aktarmak için buradayız.Fenerbahçe Yönetim Kurulu, takım ve oyuncular 3 Temmuz’dan beri yaşananlar nedeniyle kenetlenmiş ama muameleler nedeniyle patlama noktasındadır. Tüm kurum ve kişilere saygılı davranmak istiyoruz. Kulübün çıkarlarını korumaya çalıştık. Gördük ki bağırıp çağırmadan olmuyor.Fenerbahçe'nin, "Bank Asya Ligi’ne bizi düşürün" gibi bir talebi olmadı ve olmayacaktır. Bank Asya Ligi’nin herkes için daha doğru bir yol olacağını söyledik. Çünkü TFF, UEFA’dan yapılan şantaj karşısında Fenerbahçe’yi men etti. Bu nedenle Avrupa’da bizi suçlu gören Federasyon’a bu kararı alması gerektiğini aktardık.Bu sene şampiyon olursak Avrupa’ya gidip gitmeyeceğimiz belli değil. Her gün ölmektense bir gün ölelim dedik. Bank Asya’da mücadelenin bizim için daha iyi olacağını düşündük. Şirket olarak da bizim için önemli bir durum.Hisselerimiz manipülasyona açık kalacak gibi duruyor. Son olarak da bize yaşatılanlar nedeniyle Fenerbahçe taraftarının da 1. Lig maçlarının nasıl ceyran edeceğini bilmediğimiz için rica ettik.Ya bizim çıkışımızın boş olduğunu düşünüyorlar ya da bizim süreci bilmediğimizi düşünüyorlar. Bunlar tamamen gerçek dışı olaylardır. Biz kendilerine böyle bir çıkış yapmamızın normal olmayacağını ricamızın onlar tarafından yerine getirilmesini kendilerine aktardık. Buna rağmen yazı yazmadılar demeleri çok yanlış ve yetersiz.Bakan yardımcıları ile görüştük ve yazı veremeyeceğimizi söyledik.Ligden çekilmeyi kurul olamaz. Anca Genel Kurul alır. Onun da toplanması ligin başlamasından sonra olur. Ligler başladıktan sonra da çekilirsek 2 sezon kaybederiz.Bu kararın çıkması olabilecek en kötü zamanda çıktı. 15 Temmuz’dan sonra 15 milyona iki oyuncu alsaydık ne olacaktı.Süper Lig başladıktan sonra maça çıkmama gibi bir durum da var ama bu da mümkün değil. Burada da 2 sezon kaybedersiniz. Bunu en duygu yüklü şekilde arkadaşlara anlattık. Madem dik duramadınız gerekli hamleleri yapın. O da Fenerbahçe’nin tedbirli olarak Bank Asya’ya düşürülmesidir. Bunu en nazik, en net kurallar içinde anlattık. Hukukçularımızın görüşmelerinden sonra bir karar vermek gerekiyordu. Bugünkü toplantı bizi hayret ettirdi. Madem bir durum yok neden olağanüstü toplandılar?"