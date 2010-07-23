-FAZLA YOLCUYA 50 LİRA CEZA TBMM (A.A) - 23.07.2010 - Meclis, yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2010 tarihine kadar tatile girdi. Minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezası yolcu başına 60 TL ceza yerine, sadece arabaya 50 TL şeklinde uygulanacak. TBMM Genel Kurulu, dün saat 14.00'de başladığı mesaisinin son gününde 15 saat çalıştı. Genel Kurulda, öncelikle, görüşmeleri yarım kalan, ağırlıklı olarak vergi konusu ile birçok konuda düzenlemeler içeren ''torba tasarı'' kabul edilerek yasalaştı. Bu tasarının yasalaşmasının ardından, 1 uluslararası anlaşma ile 2 uluslararası konferansın sonuç belgelerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar; Türkiye ile Suriye arasında elektrik, petrol, gaz ve maden kaynakları alanlarında işbirliği protokolüne ilişkin kanun tasarısı kabul edildi. Meclis, bu yasama yılının son çalışma gününde, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de yasalaştırdı. Kanuna göre, minibüs ve dolmuşlarda fazla yolcu taşıma cezası yolcu başına 60 TL ceza yerine, sadece arabaya 50 TL şeklinde uygulanacak. AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, genel kurul çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, iyi tatiller diledi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil de son yasanın kabul edilmesinin ardından, alınan karar gereğince Meclisin tatile girdiğini belirterek birleşimi kapattı. TBMM Genel Kurulu yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim Cuma günü saat 15.00'de toplanacak.