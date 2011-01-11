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Dünya

FAZLA TELEVİZYON İZLEYENDE KALP KRİZİ RİSKİ WASHINGTON (A.A)

11 Ocak 2011 10:50

-FAZLA TELEVİZYON İZLEYENDE KALP KRİZİ RİSKİ WASHINGTON (A.A) - 11.01.2011 - Fazla televizyon izlemenin kalp krizi riskini artırdığı belirlendi. "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, günde 2 saatten fazla televizyonun önünde oturmak kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırıyor. Londra Üniversitesi'nden Emmanuel Stamatakis ve ekibinin araştırmasına, 4 bin 512 İskoçyalı katıldı. 4 yıl boyunca süren araştırmada, katılımcılardan günde kaç saat televizyon ya da DVD izledikleri, iş dışında kaç saat bilgisayar kullandıkları ya da video oyunu oynadıkları soruldu. 4 yıl boyunca katılımcılardan 325'i kalp hastalıklarından ve kalp krizinden öldü, 215'i kalp krizi geçirdi. Bu kişilerin alışkanlıklarını inceleyen bilim adamları, günde 4 saatten fazla ekran önünde olan (iş dışında) kişilerin ölüm riskinin ekran önünde 2 saatten az geçirenlerden yüzde 48 fazla olduğunu gördü. Kalp krizi riskinin ise günde 2 saatten fazla ekran önünde hareketsiz kalanlarda, diğerlerine göre yüzde 125 fazla olduğu ortaya çıktı. Stamatakis, işten geldiklerinde birçok kişinin saatlerce televizyon izleme alışkanlığının olduğunu, ancak bu alışkanlığın kalp ve genel sağlık için tehdit oluşturduğunu, hükümetlerin bu konuda daha ciddi önlemler alması gerektiğini vurguladı.

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