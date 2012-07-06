Fazla su içmekten zehirlenerek öldü!

İsveç'in Uppsala kentinde, bir saat içinde 6 litre su içen ismi açıklanmayan genç kız, beyninde meydana gelen şişmenin ardından zehirlenerek öldü. Büyük bir bardak ile 1 saat içinde 6 litre su içen genç kızın fenalaşması üzerine Uppsala Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamayarak öldüğü bildirildi.

Genç kızın hastaneye getirildiği sırada tedavisiyle ilgilenen Dr. Tomas Skommevik, genç kızın içtiği fazla suyun beyinde şişmeye ve zehirlenmeye neden olduğunu açıkladı.

Kilosu 60 ila 100 arasında olan sağlıklı kimselerin günde 2 ila 3,5 litre su içmeleri gerektiğini, çok terleme olması halinde bunun biraz daha artırılabileceğini kaydeden Dr. Skommevik, "Ancak birkaç saat içinde 5 litreden fazla su içmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.