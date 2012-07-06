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Yaşam

Fazla su içmekten zehirlenerek öldü!

Bir saat içinde 6 litre su içen bir genç kız zehirlenerek hayatını kaybetti

06 Temmuz 2012 20:01

İsveç'in Uppsala kentinde, bir saat içinde 6 litre su içen ismi açıklanmayan genç kız, beyninde meydana gelen şişmenin ardından zehirlenerek öldü. Büyük bir bardak ile 1 saat içinde 6 litre su içen genç kızın fenalaşması üzerine Uppsala Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak kurtarılamayarak öldüğü bildirildi.

Genç kızın hastaneye getirildiği sırada tedavisiyle ilgilenen Dr. Tomas Skommevik, genç kızın içtiği fazla suyun beyinde şişmeye ve zehirlenmeye neden olduğunu açıkladı.

Kilosu 60 ila 100 arasında olan sağlıklı kimselerin günde 2 ila 3,5 litre su içmeleri gerektiğini, çok terleme olması halinde bunun biraz daha artırılabileceğini kaydeden Dr. Skommevik, "Ancak birkaç saat içinde 5 litreden fazla su içmeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.

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