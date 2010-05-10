Fazla su içmek zehirliyor!

T24-

Diyetisyen Esra Aran, aşırı su tüketiminin ‘Potomani’ adı verilen bir tür bağımlılık yaratarak kişinin zehirlenmesine nasıl yol açtığı hakkında şu bilgileri verdi:



Suyun insan sağlığı için önemi nedir?



İnsan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olan su, toplamda yetişkin bir kadının vücudunun yüzde 50-60’ını, yetişkin bir erkeğin vücudunun ise yüzde 55-65’ini oluşturur. Suyun vücuttaki yüzdesel dağılımı ise; kemiklerde yüzde 25, kaslarda yüzde 75, kanda yüzde 90, yağların enerji vermek için depolandığı dokuda ise yüzde 10-30 oranındadır. Bu nedenle vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini alırken, yeterli oranda günlük suyun da alınması gerekmektedir. Kilo verme sırasında gün içerisinde tükettiğimiz besinlerin vücutta oluşturdukları toksik ve metabolik artıkların vücuttan atılmasına yardımcı olan su, hücrelerin yapımında oynadığı rolden dolayı kilo almak için de mutlak surette tüketilmesi gereken bir maddedir. Ancak, özelikle yaz mevsiminde az tüketilen su ne derece insan sağlığı için sakıncalıysa, aşırı su tüketimi de insan sağlığı açısından bir o kadar tehlike oluşturabilmektedir.







Ne kadar su tüketmeliyiz?



Su, pek çok nedenle insan yaşamının vazgeçilmezlerinden biri olsa da, tüketirken normal limitlere uyulması gereken bir maddedir. Normal bir insanın günlük su ihtiyacı; o kişinin yaşına, cinsiyetine, vücut yapısına (ağırlık başına düşen vücut yüzeylerinin fazla olması), vücut metabolizma hızına, ne iş yaptığına, sağlık durumuna ve yaptığı fiziksel aktivitelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Buna göre, normal bir insan günde ortalama 1,5 lt. ile 3 lt. arasında su tüketmelidir. Kişinin günlük su gereksinimi havanın sıcaklığı, aşırı terleme, mide bozulması, ishal gibi durumlarda ise artış gösterebilmektedir. Dolayısıyla günlük su alımı, vücudun su kaybı ile dengede olmalıdır.



Az ve aşarı tüketilmesinin zararları nelerdir?



Az tüketilmesinin zararları

Kişi, gün içerisinde alması gereken miktardan daha az su tükettiğinde veya hiç tüketmediğinde vücudunda depolanan yağ miktarında artış gözlemlenir. Bu kez vücut kendinde bulunan suyu tutmaya başlar. Tüketilen besinlerin sindirilmesi ve emilmesi sırasında kabızlık gibi çeşitli problemler oluşabilir. Ayrıca, yetersiz su tüketimi metabolizmanın da yavaş çalışmasına neden olabilmektedir.



Aşırı tüketilmesinin zararları

Gerekenden daha fazla su tüketimi ise kişinin zehirlenmesine neden olabilir. Aşırı su vücutta; kandaki sodyum miktarının düşmesine (hiponatremi), hücrelerin aşırı su alarak şişmesine, ciddi fiziksel sorunlara, beyin ödemine ve ölümüne neden olabilmektedir.



Potomani’ye (su bağımlılığı) dikkat!

Aşırı su tüketen kişilere ‘Potomani’ denmektedir. Potomani hastaları günde 4 lt.’den fazla su tüketimine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kişilerde su bağımlılık yaratabilmektedir. Potomani genelde; iştahsız, fazla alkol, kahve, sigara ve ilaç tüketen kişilerde ve sporcular arasında sıkça görülmektedir. Aşırı su tüketimi bu kişilerde böbreklerin normalden fazla çalışmasına ve vücutta mineral kayıplarının oluşmasına neden olabilmektedir. Günlük tüketilmesi gerekenden fazla su tüketen kişiler bu hastalıktan kurtulmak için mutlaka tedavi olmalıdırlar. (Hürriyet)