Fazla seks prostat nedeni

Yapılan bir araştırmada, 20'li ve 30'lu yaşlarında aktif cinsel yaşamı bulunan erkeklerin prostat kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olabileceği belirlendi.



Sonuçları BJU International dergisinde yayımlanan araştırmada, Nottingham Üniversitesi'nde 800 kadar erkeğe cinsel yaşamlarında ne kadar aktif olduklarıyla ilgili sorular soruldu.



Deneklere ergenlikten itibaren ne kadar aktif olduklarının yanı sıra kaç kişiyle ilişkiye girdikleri ve cinsel hastalık tanısı konulup konulmadığı soruları da yöneltildi.



Dr. Polyxeni Dimitropoulu başkanlığındaki ekibin araştırmasında prostat kanseri tanısı konulmuş 400 kadar erkeğin cevapları, hastalık bulunmayan 409 erkeğinkiyle karşılaştırıldı.



Araştırma sonucunda kanserli gruptakilerin yüzde 40'ının, 20'li yaşlarında ayda 20 defa veya daha fazla cinsel olarak aktif durumda oldukları, bu oranın kanserli olmayan grupta yüzde 32 olduğu belirlendi. Ancak aradaki bu farkın yaş ilerledikçe kapandığı belirtildi.



Ayrıca kanserli olmayan gruptakilerin üçte birinden azının, prostat kanserlilerinse beşte ikisinin 6 veya daha fazla kişiyle cinsel ilişkisi olduğu saptandı.



Bunun diğer araştırmalardan farkının daha genç yaş üzerinde odaklanması olduğunu belirten Dr. Dimitropoulu, muhtemelen yüksek seviyedeki cinsellik hormonlarının bazı erkeklerde hem 20'li, 30'lu yaşlarda cinsellik dürtüsünü artırdığını hem de yaşamlarının daha ileriki yıllarında prostat kanserine yakalanmalarına yol açtığını söyledi.



Hormonların prostat kanserinde önemli bir rol oynadığının aşikâr olduğunu belirten Dimitropoulu, kanser hücrelerini teşvik ettiği düşünülen hormonları azaltmak için uygulanan tedavinin yaygın olduğunu söyledi.



Prostat Kanseri Derneği başkanı John Neate ise araştırma yararlı olsa da bu konuda sonuca varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.



(AA)