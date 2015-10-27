Fazla seks mutsuz mu ediyor?

Birçok araştırma sonucuna göre daha çok seks yapan kişiler mutlu olmaya daha eğilimliyken, aktif bir seks hayatı olmayan kişiler daha mutsuz oluyor. Bu toplumdaki yaygın kanıyı doğrulasa da durum tam da düşündüğümüz gibi olmayabilir. Aslında mutluluk aktif bir seks hayatının sonucu olmayabilir, belki de mutlu insanların daha aktif bir seks hayatı vardır! Ayrıca tüm bu araştırmalarda stresin, hem mutluluk hem de cinsel hayat üzerindeki etkisi gözden kaçıyor olabilir.

Pudra.com’da yer alan habere göre, gerçekten daha çok seks yaptığımızda daha mutlu mu oluyoruz yoksa başka bir açıklama var mı anlamak tam olarak mümkün değil. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde 128 çift üzerinde çalışan araştırmacılar Lowenstein, Krishnamurti, Kopsic ve McDonald bu sorunun cevabını arıyor.

Araştırmacıların konuştuğu 35 ile 65 yaş arasındaki 128 çiftin tamamı, haftada üçten az olacak şekilde ayda en az bir kez cinsel ilişkiye girdiklerini belirtiyor. Rastgele bir şekilde kontrol grubu ve deney grubu olarak ayrılan çiftlerden, deney grubunda olanlara cinsel ilişki sayılarını haftalık olarak iki katına çıkarmaları söyleniyor ve 3 ay boyunca mutluluk durumları online anketler aracılığıyla ölçülüyor.

Şaşırtıcı bir şekilde daha fazla seks yapmak deneklerin daha mutlu olmalarını sağlamadığı görülüyor. Hatta tam tersi bir etki yaratıyor. Cinsel ilişki sayısını iki katına çıkaran gruptakilerin, rutinlerini değiştirmeyenlere göre daha mutsuz oldukları ortaya çıkıyor.

Peki, eğer seks mutluluğu azaltıyorsa, çok fazla seks sizi mutsuz edebilir mi?

Araştırmacılar tüm bu verileri incelediklerinde, fazla cinsel ilişkinin seks yapma nedenini değiştirdiği sonucuna vardılar. Normalde gönüllü ve spontane olarak yapılan seks, bir zorunluluk haline geldiğinde, yani istediğiniz için değil gerektiği için cinsel ilişkiye girdiğinizde mutsuz oluyorsunuz. Çok fazla cinsel ilişkiye girmek bir noktada görev haline dönüştüğü için mutsuz olmanıza neden olabiliyor. Ancak istediğinizde, stres altında olmadığınızda ve ruh haliniz uygunken cinsel ilişkiye girmek daha mutlu olmanızı sağlayabiliyor.