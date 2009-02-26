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Sağlık

Fazla mesai bunama nedeni

Uzun çalışma saatlerinin bunama riskini artırabileceği belirlendi.

26 Şubat 2009 02:00

Uzun çalışma saatlerinin bunama riskini artırabileceği belirlendi. 

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Finlandiya’daki İş Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, haftada 55 saatten fazla mesai yapanlarda kısa süreli hafıza problemlerine daha sık rastlanıyor. Çalışma saatleri uzun olanlar aynı zamanda daha az uyuyor, daha fazla depresyon semptomu gösteriyor ve daha fazla alkol kullanıyor.

Araştırmacı Dr. Marianna Virtanen, “Fazla mesainin dezavantajları, ciddiye alınmalı” dedi. İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi’nden Prof. Cary Cooper da, sürekli olarak fazla mesai yapmanın genel sağlık açısından zararlı olduğunu söyledi ve “Sonuçlar, işverenlere insanları uzun süre çalıştırmanın kendi işleri açısından da iyi olmadığını göstermelidir” dedi.

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