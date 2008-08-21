Fazla kilo psikolojiyi bozuyor

Araştırma sonuçları fazla kilonun sadece bedensel değil, ruhsal zararlarının da önemli olabileceğini gösteriyor.



Kilo fazlalığı özellikle çocuklarda kendine güven duygusunu azaltıyor, sosyal ilişkileri zorlaştırıyor. Fazla kilolu çocuklar daha içine kapanık olabiliyor. Kilo fazlalığı olan gençlerde ise depresyon sıklığı yüksek bulunuyor.



Kilo sorunu çoğu zaman boy kısalığı ve cinsel gelişme sorunlarına da yol açabildiğinden, özellikle gençlerde ruhsal sorunlar derinleşebiliyor. Fazla kilolu veya şişman olmanın orta yaş ve sonrasında yaptığı en önemli ruhsal değişim ise aşırı stres ve depresyona yol açmasıdır.



Kilo sorunu olanlar da psikosomatik hastalıklara da beklenenden daha sık rastlanıyor. Bu kişilerde spastik kolit, reflü, gastrit, gaz, çarpıntı, kas ve eklem ağrıları, kronik yorgunluk sendromu gibi problemlere daha sık tesadüf ediliyor.



(Tempo24)

