T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Fazla kilo psikolojiyi bozuyor

Araştırma sonuçları fazla kilonun sadece bedensel değil, ruhsal zararlarının da önemli olabileceğini gösteriyor.

21 Ağustos 2008 03:00

Araştırma sonuçları fazla kilonun sadece bedensel değil, ruhsal zararlarının da önemli olabileceğini gösteriyor.

Kilo fazlalığı özellikle çocuklarda kendine güven duygusunu azaltıyor, sosyal ilişkileri zorlaştırıyor. Fazla kilolu çocuklar daha içine kapanık olabiliyor. Kilo fazlalığı olan gençlerde ise depresyon sıklığı yüksek bulunuyor.

Kilo sorunu çoğu zaman boy kısalığı ve cinsel gelişme sorunlarına da yol açabildiğinden, özellikle gençlerde ruhsal sorunlar derinleşebiliyor. Fazla kilolu veya şişman olmanın orta yaş ve sonrasında yaptığı en önemli ruhsal değişim ise aşırı stres ve depresyona yol açmasıdır.

Kilo sorunu olanlar da psikosomatik hastalıklara da beklenenden daha sık rastlanıyor. Bu kişilerde spastik kolit, reflü, gastrit, gaz, çarpıntı, kas ve eklem ağrıları, kronik yorgunluk sendromu gibi problemlere daha sık tesadüf ediliyor.

(Tempo24)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24