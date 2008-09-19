

Fenerbahçeli Alex, ligin ilk 3 haftasında çok fazla puan kaybettiklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluk için yarışan bir takım adına çok fazla hata yaptık" dedi.





Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex De Souza, Turkcell Süper Lig'in ilk 3 haftasında kaybettikleri puanların çok fazla olduğunu belirterek, ''Zorlu bir lig için bu kadar hata fazla'' dedi.



Brezilyalı futbolcu, Turkcell Süper Lig'de geçen hafta Hacettepe karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası kendisine ait internet sitesi, ''www.alex10.com.br''de yaptığı değerlendirmede, ''Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında ikinci mağlubiyetimizi yaşadık. Zorlu bir lig için bu kadar hata fazla. Bu 6 puanı bundan sonraki deplasman maçlarında kaybedemeyiz. Doğru, ligin başındayız, telafi edebiliriz. Ama bundan sonra daha fazla hata yapmamalıyız. Çünkü biz şampiyonluk için yarışan bir takımız'' şeklinde ifadeler kullandı.

