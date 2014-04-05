T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Fazla gargara kullanmak kansere neden oluyor

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun çalışması, ağız sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

05 Nisan 2014 14:51

Avrupa genelinde yapılan bir araştırma, günde üç kezden fazla ağız çalkalama suyu kullanmanın kanser riskini artırdığına işaret ediyor.

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu'nun çalışması, ağız sağlığına özen gösterilmemesinin ve düzenli olarak diş kontrolleri yapılmamasının da kanseri riskini artırabileceğini gösteriyor.

Sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi ve "düşük sosyo-ekonomik statü" ağız ve gırtlak kanserinde yerleşik risk göstergesi olarak kabul ediliyor. Araştırma kapsamında, 1962 kanser hastasının verileri incelendi ve dokuz Avrupa ülkesinde 1,993 kişinin durumları kıyaslandı.

Almanya'nın Bremen kentindeki Leibniz Önleme Araştırmaları ve Epidemiyoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmaya Glasgow Üniversitesi Diş Fakültesi de destek verdi.

 

'Hiç diş kalmasa bile'

 

Enstitünün Başkan Yardımcısı Prof. Wolfgang Ahrens, bulguların "gerçekten önemli" olduğunu söyledi, "Şimdiye kadar bu risk faktörlerinin ağız ve gırtlak kanserinde bilinen risklerden - sigara, alkol ve düşük sosyal statü- bağımsız olup olmadığını bilmiyorduk." dedi.

Prof Ahrens, sonuçların önemli "ince farklılıklar" içerdiğini ve risk faktörlerinin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Protez kullananlar ve sürekli diş eti kanaması olanlar ağız sağlığı iyi olmayan kişiler arasında yer alıyor.


Glasgow Üniversitesi'nden Dr. David Conway, "Protez kullanan ve ağzında hiç kendi dişi olmayan kişiler, artık diş doktoruna gitmeleri gerekmediğini düşünmemeliler" dedi.

ETİKETLER

ağız sağlığıkanserriskaraştırmaavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24