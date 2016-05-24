Yargıtay'ın hapis cezasını bozduğu davada Fazıl Say'ın yargılanmasına yeniden başlandı

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Ali Emre Bukağılı'nın açtığı davada "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılamak" suçundan aldığı 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasından ardından yeniden yargılanmasına başlandı. Taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verilirken, duruşma Eylül ayına erteledi.

İstanbul Adalet Sarayı'na bulunan 71. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Fazıl Say katılmazken, davacı Ali Emre Bukağılı duruşmada hazır bulundu. Fazıl Say'ı duruşmada avukatı Meltem Akyol temsil etti. Mahkeme, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını duruşmada okuyarak taraflara söz verdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Serpil Kırkkeser’in haberine göre, duruşmada söz alan katılan Ali Emre Bukağılı Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirterek “Yargıtay'ın onlarca sanığın sarf ettiği davaya konu sözleri hakaret olarak kabul ettiği kararlar mevcuttur. Sanığın 100 bine yakın Twitter'da takipçisi vardır. Bir sürü kişi bu paylaşımlar nedeniyle şikayetçi olmuştur. Suçun unsurları gerçekleşmiştir. Kamu barışını bozmaya elverişli şekilde paylaşımlarda bulunmuştur. Bozma kararına direnilmesini talep ediyorum" dedi.

“Yargıtay sosyal baskılara boyun eğmiştir”

Bukağılı'nın avukatı Gülcan Karakaş ise, Yargıtay'ın verdiği kararın siyasi ve sosyal münazaralar altında etkilenerek verildiğini belirterek, "Fazıl Say ile kimsenin bir sorunu yoktur. Say'ın sarfettiği sözlere 'İfade özgürlüğü kapsamındadır' denilemez. AHİM kararların bu şekilde hiçbir karar yoktur. Davaya konu sözler ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemez" ifadelerini kullandı.

Ali Emre Bukağılı'nın diğer avukatı Ayfer Bayer ise "Yargıtay sosyal baskılara boyun eğmiştir. Yargıtay'ın gerçek kişiye yöneltildiğinde davaya konu sözleri hakaret olarak kabul etmektedir. Bir kişinin ünlü olması ona kanunları ihlal etme hakkını vermeyecektir. Hukuk sosyal baskıların etkisi altında kalmamalıdır. Konuyla ilgili olarak bir öğretim görevlisinden bilimsel mütalaa talebinde bulunduk. Bunun için mahkemeden süre talep ediyorum" dedi.

“Hakaret kastı bulunmamaktadır"

Fazıl Say'ın avukatı Meltem Akyol da "Davaya katılma başvurusu için doğrudan zarar görme koşulu aranmaktadır. Suç kamu barışı aleyhine işlenen suçtur. Gerçek bireylere yönelen suç değildir. Bireyler de suçun mağduru değildir. Bu nedenle katılma taleplerinin reddine ve bozma kararına uyulmasını talep ediyoruz. İletilerin tamamının müvekkilime ait olmadığı, kamusal barışı bozmaya elverişlilik taşımadığı açıktır. Müvekkilimin hakaret kastı bulunmamaktadır" dedi. Taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı, Fazıl Say hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşılan mesajları nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmış, mahkeme de Fazıl Say'ı 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay, Say'ın paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek, yerel mahkemenin kararını 26 Ekim 2015'de bozmuştu.