Fazıl Say'dan Uğur Mumcu anısına konser

Gecenin güzelliğini bozmayalım

Piyanist ve besteci Fazıl Say 24 Ocak 1993'te evinin önünde katledilen Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu anısına konser verdi.CSO Salonunun ev sahipliği yaptığı konser Başkentli seyircilerden büyük ilgi gördü.Ücretsiz gerçekleştirilen konseri izlemek için saatler öncesinden konser salonunun önüne gelen Ankaralılar uzun kuyruklar oluşturdu.Bütün salonun dolduğu, birçok seyircinin ayakta izlediği konserde, izleyenlerin büyük bir kısmı da sahnede yerlere oturarak Say'ı dinledi.Konseri, Mumcu'nun ailesinin yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eşi Semra Sezer, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da izledi.10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eşi Semra Sezer, salona girdiklerinde davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.Konsere Beethoven'ın ''Fırtına Sanatı'' ile başlayan Fazıl Say, daha sonra Janacek'in ''1 Ekim 1905 - Devrimci bir gencin öldürülmesi üzerine'' adlı eserini seslendirdi.Konsere, kendi bestesi ''Kara Toprak''la devam eden Say, bu eserin ardından Keman Sanatçısı Patricia Kopatcinskaja ile yine kendi bestesi ''Keman ve Piyano için Sonat''ı yorumladı.Konser, Beethoven'ın ''Kreutzer'' başlıklı ''Lamajör Opus 47 Sonatıyla'' sona erdi.Seyirciden büyük alkış alan Say ve konuk keman sanatçısına Mumcu'nun kızı Özge Mumcu tarafından çiçek sunuldu.Kanadoğlu, konserden ayrılırken, gazetecilerin soruları üzerine, Say'ın konserini çok güzel bulduğunu ifade etti.Kanadoğlu, bir gazetecinin, ''Ergenekon operasyonunda evinde yapılan aramada el konulan Fazıl Say CD'lerini hatırlatıp, sanatçının kendisine yeni bir CD hediye edip etmediğini sorması üzerine ''Gecenin güzelliğini bozmayalım'' dedi.Fazıl Say da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Uğur Mumcu'nun Türkiye'nin en önemli aydınlarından biri olduğunu bunun için ücret talep etmeden bu anlamlı gecede sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.Say, ''Kanadoğlu'na yeni bir CD armağan edip etmediği'' yönündeki soru üzerine ''Ettim'' dedi.Birçok insanın CD'lerini aldığını ve dünyanın birçok yerinde sanatseverlere böyle ulaştığını ifade eden Say, ''Müzik dünya dilidir. Küçük kutuplaşmalar, siyaset yoktur. Ayrımcılık olmaz'' diye konuştu.Bir başka soruya da Say, ''Bilmiyorum inşallah acıklı duruma düşürmez. Ben sanatımı yapıyorum. Müziğimi yapıyorum. Bunlar güzel şeyler'' yanıtı verdi.Say, ''türban açılımı gibi konularda ne düşündüğünün'' sorulması üzerine de müziğini yaptığını siyasi konularda görüş belirtmek istemediğini ifade etti. Say, ''Ben sadece sanatçı duygusallığıyla 20-30 milyonun endişe duyduğu konuları söyledim'' dedi.Fazıl Say, ''Aynı endişeleri hala duyuyor musunuz'' yönündeki soruya da ''Endişelere bile alıştık bu dönemde'' karşılığını verdi.(AA)