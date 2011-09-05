Fazıl Say'dan 'pet şişe' açıklaması

T24 - Fazıl Say, Facebook hesabından NTV'de program yapan Nedim Hazar'a pet şişe attığı yönünde çıkan haberler için açıklama yaptı. Say yaşanan olaylar için "Kendisi benim ona vurmaya geldigimi iddia ediyor, bu yalandir, ben kimseye hayatımda vurmadım, vuramam da zaten, çünkü aynı ellerle ertesi günü konser verecek olan yine benim, salt mesleki açıdan yumruğumu kaldıramam, bu mümkün değildir, hayatımda yumruğumu kullanmadım kullanamam, amacım asla vurmak değildi, olamazdı, bu kadın yalan söylüyor, ne bir kadına, ne de bir erkeğe hiç bir zaman vurmadım, sadece ona, Türkiye'yi anlamadıklarını söylemeye gittim yanına, kimi zaman bazı dediklerimizden ötürü tehditler bile aldığımızı dedim, ve yerime döndüm, daha fazlası, tahmindir ve iftiradir. Onlar gittikten sonra da sinirlenip bir pet şişesini ileride yere attim. Onlara degil, onlar gitmislerdi. Daha fazlası tahmindir ve iftiradır olayın 20/30 şahidi vardır, o gun o gece orada eller kalkmadı..." dedi.



Nedim Hazar: Fazıl Say şişe atıp, küfretti





İşte Say'ın açıklaması...



Gectigimiz Sali gecesi Burgazada`da dostlarimla yemek yerken, gece cok gec vakit, yanimiza tanimadigim bir kari koca geldi, otudu.

Yaklasik 30 masasi olan restoranda, sadece 2 masada musteri kalmisti, gece 02.00 civariydi.

Bu cift, gelip tam yanima oturdular, benim bitisik masama, tam yanimdaki sandalyeye ve sag carprazima.

Bu davetsiz misafirlerin kim oldugunu bilmedigim icin, restoran sahibi geldi, NTV program yapimcisi Nedim beyi ve esi (Alman Yesiller Partisi uyesi) hanimi tanitti.

'Buyrun oturun' dedim. hatta ilk olarak kadini Yesillerin Baden Wuttemberg eyaletindeki basarisindan dolayi kutladim, "Almanya`da eskiden yesiller , Sosyal

Demokratlarin kucuk kardesiydi, simdi Sosyal Demokratlar , Yesillerin kucuk kardesi diye espriler yapiliyor, seviniyorsunuzdur" diye iltifatta bulundum.

Ama bu kari kocanin yanima oturmaktaki amaclari ve dertleri baskaydi, bir kac saniye sonra, NTV Programcisi tatsiz bir dille, beni, goruslerimi, babami elestirmeye basladi. Cumleleri provakatif ve tahrik ediciydi.Amaci kucuk dusurmek ve sinirlendirmekti...

Bunun uzerine masamdan kalkmalarini ve gidip bos bir masaya oturmalarini soyledim.

(Restoranda en az 20 bos masa vardi)

Kalkmadilar, adam provoke ederek konusmaya devam etmekteydi.

Bunun uzerine cok sinirlendim ve adama yuksek sesle gitmelerini, "s...r git" diyerek tekrar ettim.

Yine kalkmadilar.'



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Bu Alman kadin, yesiller Partisi uyesi, Almanya`da olsa, herhangi bir dunya sanatcisinin yanina oturup sirf onu kizdiracak seyler diyebilir mi sizce? Niye? Sebep?



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Sonra, tedirgin olan restoran sahibi yanimiza geldi.

Arada sirada, CHP vs laflari etti adam.

yanimda oturan Guvenc Dagustun, hapisteki Soner Yalcin`in ikimizin de dostu oldugunu soyledi o arada...

adam tuhaf bir reaksiyonda bulundu:

Sonrasinda bu tahrik karsisinda sinirlenip onlari kovdum:

Ciftin kalkmamasina sinirlendigim icin, elimdeki whiskey bardagini adama boca ettim.

Kalktilar... gidiyorlardi.

kadin, biraz ileride restoran sahibiyle tartisiyordu.

yanina gittim, ve ona Turkiyeyi hic anlamadigini soyleyecektim.



(Kendisi benim ona vurmaya geldigimi iddia ediyor, bu yalandir, ben kimseye hayatimda vurmadim, vuramam da zaten, cunku ayni ellerle ertesi gunu konser verecek olan yine benim, salt mesleki acidan yumrugumu kaldiramam, bu mumkun degildir ,hayatimda yumrugumu kullanmadim kullanamam,amacim asla vurmak degildi, olamazdi, bu kadin yalan soyluyor, ne bir kadina, ne de bir erkege hic bir zaman vurmadim, sadece ona , Turkiyeyi anlamadiklarini soylemeye gittim yanina, kimi zaman bazi dediklerimizden oturu tehtitler bile aldigimizi dedim,ve yerime dondum, daha fazlasi, tahmindir ve iftiradir.)Onlar gittikten sonra da sinirlenip bir pet sisesini ileride yere attim. (Onlara degil, onlar gitmislerdi)Daha fazlasi tahmindir ve iftiradir olayin 20/30 sahidi vardir, o gun o gece orada eller kalkmadi...



Bu olaydan hemen sonra da , olayin sahitlerinden ozur diledim, diger masaya davetlim olmalarini teklif ettim, olay hemen duyuldugu ve internete yansidigi icin, twitter ve facebook profillerimde, olayi anlattim, insanlardan da ozur diledim. Alman kadin, kendisinden ozur dilemedigimi soylemis, hayir, ondan ozur dilemeyecegim, cunku, bu olayda suclu onlardir. Normal olmayan bir seyi yapan onlardir.



Yesiller partisi uyesi kadin, gece 02.00 de Burgazada`da oturan sanatcilarla degil ,Samsun`da Atom Santrali kuracak olan hukumet ile dertli olmalidir.

gercek budur.



sevgi ve saygilarimla



FAZIL SAY



