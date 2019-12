-FAZIL SAY'DAN ''DOĞUM HEDİYESİ'' BESTE ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, yakın dostları Ferzan Önder ile Martin Grubinger'in bebeği Noah Can için bestelediği yapıtın dünya prömiyeri 4 Ağustos'ta, ''4 Şarkı Opus 37'' isimli eserinin ilk seslendirilişi ise 14 Ağustos'ta Schleswig Holstein Festivali'nde yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, Fazıl Say'ın yeni eseri ''İki Piyano ve Vurmalı Sazlar İçin Çeşitlemeler Opus 32''nin dünya prömiyeri, Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında 4 Ağustos akşamı Almanya'nın Flensburg şehrindeki Deutsches Haus Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konserin tekrarı ise 5 Ağustos'ta Neumünster'deki Holstenhalle Konser Salonu'nda yapılacak. Eserde vurmalı sazlarda dünyaca ünlü bir isim olan Martin Grubinger ile Ferhan-Ferzan Önder piyano ikilisi sahne alacak. Fazıl Say'ın yakın dostları olan dünyaca ünlü vurmalı saz ustası Martin Grubinger ve konservatuvar yıllarından beri dostları olan Ferhan ve Ferzan Önder ikilisi için yazdığı eser, Ferzan Önder-Martin Grubinger çiftinin geçtiğimiz Ekim ayında dünyaya gelen çocuklarını kutlamak için çifte hediye edilmiş 20 dakikalık konser parçası. Fazıl Say, trompet konçertosuna paralel olarak bestelediği bu eserinde, trompet konçertosundaki ''5'e karşı 6 ritmi'' üzerine birçok doğaçlama yapıyor. Eserinin 6 çeşitlemesinde Fazıl Say, yeni doğan bebek Noah Can'a aktarmak istediklerini müzik diliyle anlatıyor. Fazıl Say'ın dünya prömiyeri gerçekleşecek bir diğer eseri ise ''4 Şarkı Opus 37''. Say'ın bu yıl bestelediği ve 14 Ağustos'ta Schleswig Holstein Festivali kapsamında Pronstorf Kuhstall'da prömiyeri yapılacak eser, 4 uzun konser şarkısından oluşuyor. Nazım Hikmet'in son dönemlerinde yazdığı ''Masalların Masalı'', İngeborg Bachmann'ın ''Büyük Yük'', Turgut Uyar'ın ''Göğe Bakma Durağı'' ve Alman edebiyatının tanınmış ismi Rilke'nin ''Panter'' adlı şiiri, Fazıl Say'ın müziğiyle sanatseverlerle buluşacak. Almanca ve Türkçe parçaları, piyanist Elif Şahin ve mezzosoprano Annelie Sophie Müller seslendirecek.